Președintele Comisiei Europene: Doamna Dăncilă este al cincilea premier român pe care îl întâmpin. Sper că acest ciclu se va opri

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan și Diana Zaim

“Europa nu are niciun fel de secret pentru doamna prim-ministru. Într-adevăr este al cincilea premier pe care îl întâmpin de la preluarea mandatului meu și sper că acest ciclu se va opri”, a spus astăzi Jean-Claude Juncker în conferința comună de presă cu premierul Viorica Dăncilă.

“Am fost foarte mulțumit că în biroul meu a venit primul ministru din România, pe care îl cunosc foarte bine. Deoarece a fost europarlamentar timp de 9 ani.

Șeful executivului european a evocat și discuțiile despre viitoarea președinție a României: “Domnul Iohannis a fost acum aproximativ 15 zile, un președinte pro-european, așa cum este și doamna premier, dar și doamna comisar Corina Crețu. Am evocat perspectiva președinției române a Consiliului UE din timpul mandatului meu. Totul se va finaliza cu summit-ul de la Sibiu din mai 2019 și până atunci ar trebui să determinăm liniile cele mai importate până în luna iunie 2019 deoarece programele trebuie să intre în vigoare începând cu 2020.Responsabilitatea viitoarei președinții române este foarte mare.”

În ceea ce privește MCV și Schengen, Juncker a reiterat poziția sa: “Sunt convins că MCV ar trebui să fie ridicat până la sfârșitul mandatului meu. Locul României este în Schengen. Nu mai putem să o excludem.”

“Vreau să îi mulțumesc domnului președinte pentru deschidere, prietenie, încurajare. Am vorbit despre provocările României și vom face toate eforturile pentru a avea o cooperare corectă, transparentă. Am vorbit despre viitorul CFM, despre susținerea politicii de coeziune și a politicii Agricole Comune, dar și despre participarea domnului Juncker la summit-ul de la Sibiu care trebuie să dea un semnal despre construcția europeană și am menționat că drumul european al României este legat de cel al domnului Juncker,” a spus Viorica Dăncilă după întrevederea cu președintele Comisiei Europene.

În cadrul conferinței a luat cuvântul și Corina Crețu, comisar pentru Politica Regională: “Doamna prim-ministru, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră aici și vreau să vă felicit că v-ați asumat această funcție. În ceea ce privește portofoliul politicii regionale, am avut o discuție aplicată ieri și îmi exprim toată încrederea în noul guvern în a performa atât în ceea ce privește fondurile europene, dar și președenția consiliului.”

