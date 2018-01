Președintele Donald Trump califică regimul de la Teheran drept unul ”corupt și brutal”: Poporul are puţină hrană, iar drepturile omului nu sunt respectate

Președintele american Donald Trump a calificat marți regimul de la Teheran dreptul unul ”corupt și brutal”, în cea de-a șasea zi de proteste marcate de violențe în urma cărora au decedat 21 de persoane, informează AFP, citat de Agerpres.

”Iranienii acţionează în sfârşit împotriva regimului iranian brutal şi corupt”, a scris Trump într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare Twitter.

”Poporul are puţină hrană, inflaţie mare şi drepturile omului nu sunt respectate”, a adăugat liderul de la Casa Albă care şi-a intensificat atacurile împotriva Teheranului de la declanşarea protestelor în Iran.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

