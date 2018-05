Președintele francez Emmanuel Macron primește joi Premiul Charlemagne ca formă de recunoaștere a ”viziunii sale asupra unei noi Europe”

Președintele francez Emmanuel Macron, va primi premiul Charlemagne pe data de 10 mai, a precizat Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, în cadrul unei postări pe pagina sa de Twitter.

On 10/5 @EmmanuelMacron will receive the Charlemagne prize «in recognition of his vision of a new Europe» and «of a new European sovereignty». Europe now needs vision and leadership in all capitals (not only in Brussels) to move forward. https://t.co/jSaCWeqK1u #futureofEurope

