Președintele Klaus Iohannis, la Blaj: Ar fi o catastrofă să abandonăm acest parcurs al României spre Europa și spre modernitate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că ar fi „o catastrofă ca România să abandoneze parcursul spre Europa şi spre modernitate”. Declarațiile șefului statului au fost făcute la Colegiul Naţional Inochentie Micu Clain din Blaj, unde acesta a participat la dezbateraa „Blaj 1848-2018: conștiință națională și destin european”.

„Pentru a evita catastrofe politice care, până la urmă, se răsfrâng asupra fiecărui român, trebuie să fim înțelepți și să acționăm în așa fel încât să construim o Românie solidă și europeană și acum, dar și pentru viitor”, a mai transmis Iohannis.

Președintele a depus sâmbătă o coroană de flori la monumentul „Gloria” de pe Câmpia Libertății, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la Adunarea Națională de la Blaj din 3/15 mai 1848.

Discursul integral susținut de șeful statului, redat de Administrația Prezidențială:

„Mulțumesc, domnule Primar!

Domnule Președinte al Consiliului Județean,

Domnule Director,

Domnule Director al Muzeului,

Distinși invitați,

Doamnelor și domnilor,

Sunt onorat și bucuros să mă aflu astăzi, aici, în inima unei comunități care își privește trecutul cu admirație și viitorul cu încredere.

Împreună, probabil, am meritat această zi frumoasă. Sunt deosebit de impresionat de felul în care am fost primit pe Câmpia Libertății, de sute și sute de oameni care și-au făcut timp să vină acolo. M-am bucurat că această întâlnire se desfășoară într-o unitate școlară de mare tradiție și frumos amenajată, și mă bucur să evoc personaje cunoscute pentru curajul lor, dar pe care ar trebui să ni le amintim în egală măsură și pentru viziunea lor politică remarcabilă.

Blajul este un oraș al cărui loc în memoria publică este dat de importanța sa excepțională în procesul de dezvoltare a conștiinței naționale românești.

Ne aflăm aici într-unul dintre principalele centre ale Școlii Ardelene, în liceul care poartă chiar numele lui Inochentie Micu Clain, episcop greco-catolic, gânditor iluminist și mare luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. Nu întâmplător, la Blaj vocea românilor din Transilvania s-a auzit cu cea mai mare putere în timpul Revoluției de la 1848.

Blajul exemplifică rolul fundamental al cărții și al școlii, al educației și al cultivării spiritului în parcursul României către Europa și către modernitate. Și îmi doresc foarte mult să păstrăm acest parcurs al României spre Europa și spre modernitate. Ar fi o catastrofă să abandonăm acest parcurs pentru care, iată, de atâta vreme, luptă practic toți românii.

Blajul, cunoscut și ca ”Oraș al școlilor”, a demonstrat atunci, în 1848, dar continuă să o facă și astăzi, că nu doar orașele mari, capitale de regiuni istorice sau reședințe de județ pot face istorie și cultură, pot fi motoare de dezvoltare sau, iată, capitale ale sportului.

Folosesc, așadar, acest prilej pentru a le felicita pe sportivele de la CSM Volei Alba Blaj, care tocmai au reușit calificarea în finala Ligii Campionilor la Volei Feminin. Bravo!

Această mare performanță este rodul conjugat al sportivelor, al antrenorilor, al echipei tehnice, dar și al celor care au susținut echipa, cetățenii Blajului și, evident, autoritățile locale. Iată că se poate!

Doamnelor și domnilor,

În anul în care marcăm Centenarul Marii Unirii, trebuie să vorbim despre prezent și viitor în aceeași măsură în care vorbim și despre trecut.

Generația pașoptiștilor și generația Marelui Război ne-au lăsat o țară care, unită în jurul unui ideal național și a unui proiect politic, a reușit să depășească obstacolele și să se dezvolte.

Întrebarea se pune: Ce lăsăm noi viitoarelor generații în acest context? Cum va arăta România deceniilor următoare? Sunt întrebări care trebuie să ne preocupe și sunt întrebări care trebuie puse, pentru că de viziunea noastră, a decidenților de astăzi, depinde România de mâine. Și un om înțelept, atunci când planifică viitorul, se uită în trecut, trage învățămintele de rigoare și își face un plan de viitor. Exact același lucru trebuie să îl facem și noi.

Așa cum am afirmat cu fiecare prilej, eu îmi doresc o țară puternică, bine ancorată în Europa și în valorile europene.

Independența și autonomia instituțiilor, funcționarea statului de drept, stabilitatea fiscală, o politică externă predictibilă, nu chiar așa ca acum, o politică externă responsabilă sunt pilonii pe care se construiește un stat modern și eficient. Iar, dacă vorbim despre aceste lucruri, lumea se întreabă ce trebuie să facem. Păi în primul rând trebuie să știm: a) ce vrem; b) să lucrăm toți pentru același lucru. Și, pentru că am vorbit despre sportive, imaginați-vă că jumătate de echipă merge către o poartă și cealaltă jumătate către cealaltă poartă. Rezultatul este, evident, o catastrofă. Pentru a evita catastrofe politice care, până la urmă, se răsfrâng asupra fiecărui român, trebuie să fim înțelepți și să acționăm în așa fel încât să construim o Românie solidă și europeană și acum, dar și pentru viitor.

Tocmai lucrurile pe care le-am menționat, independența instituțiilor, autonomia instituțiilor, statul de drept, stabilitatea fiscală, tocmai acestea, dragii mei, au fost puse în pericol în cursul ultimului an, prin așa-zise reforme, dintre care vă amintesc numai ultima de mare insucces, așa-numita reformă a salariilor. Cum să înțeleagă un om de rând că i se promite o creștere de 25%, dar după scurt timp se mută contribuțiile sociale de la angajator la angajat și în loc să-i crească salariul, chiar unii au pățit să le scadă salariile. Or, așa ceva nu putem să numim o reformă, așa ceva este un eșec. Or, astfel de eșecuri trebuie evitate fiindcă ele au repercusiuni în timp, au repercusiuni în profunzime, cel care câștigă banii trebuie să întrețină o familie, iar dacă nu i se onorează munca atunci nici nu va fi în situația să-și întrețină așa cum trebuie familia.

Am întâlnit peste tot în țară oameni remarcabili, implicați, dedicați comunităților lor, am văzut localități și comune înfloritoare.

Am remarcat la dumneavoastră în oraș, ca şi în multe alte locuri din județul Alba, și știți că am cam umblat prin județul Alba, rezultatele folosirii cu succes și a fondurilor europene.

Sunt aici să vedem ce se poate face pentru a asigura cetățenilor și comunităților noastre dezvoltarea de care toată lumea vorbește, dar de care, din păcate, puțini se ocupă cu adevărat. Despre toate aceste lucruri aș dori să discutăm în continuare.

Vă mulțumesc pentru că ați venit și îmi pare foarte bine că voi avea ocazia să ascult opiniile dumneavoastră și m-aș bucura dacă ați avea și întrebări pentru mine! Aștept cu mare interes!”

