Președintele Klaus Iohannis, la deschiderea Olimpiadei Internaţionale de Matematică: Sperăm ca România să devină o destinaţie atractivă pentru cercetarea în acest domeniu

Pentru România este o onoare ca la aniversarea Centenarului Marii Uniri să aibă oportunitatea de a demonstra întregii lumi atașamentul și deschiderea către cunoaștere, știință și cooperare internațională, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, duminică, la deschiderea celei de-a 59 ediţii a Olimpiadei Internaţionale de Matematică ce are loc la Cluj-Napoca.

Intervenția susținută de șeful statului:

„Dear guests,

Doamnelor și domnilor miniștri și parlamentari,

Excelențele voastre,

Distinși reprezentanți ai autorităților locale,

Dragi elevi și profesori,

Stimați invitați,

I would like to start by welcoming you to Romania and by congratulating you for the extraordinary performances you achieved till now. You are taking part in one of the most important intellectual competitions of our planet and have the chance to make your countries, schools and families very proud.

Găzduirea la Cluj-Napoca a Olimpiadei Internaționale de Matematică este cu atât mai importantă cu cât România a organizat, în 1959, prima ediție a competiției.

Atunci au participat doar șapte țări. Astăzi, cu peste 100 de state participante, acest eveniment este o întrecere în inteligență și creativitate, devenind un for care permite tinerilor talentați din întreaga lume să demonstreze de ce este capabilă mintea umană atunci când este pusă la încercare.

Lucian Blaga, un renumit filosof și poet român, spunea că «Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul». În zilele următoare, sunt convins că veți demonstra această afirmație, împingând încă o dată limitele voastre și ale umanității în acest domeniu.

Matematica stă la baza tuturor științelor, a inovației și a dezvoltării gândirii analitice. Voi aveți un dar pe care l-ați cultivat prin multă muncă și, drept urmare, veți face parte din elitele intelectuale ale țărilor voastre și ale lumii în general. Sunt convins că pasiunea pentru matematică a fost evidentă pentru mulți dintre voi de când erați copii.

Cred că matematica și materiile din categoria Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică sunt esențiale în construcția curriculară încă din timpul educației timpurii, dacă ne dorim să avem în viitor veritabile societăți ale cunoașterii.

Din nefericire, nu toți copiii au oportunitatea de a accesa o educație de calitate. Este important să lucrăm activ pentru a îmbunătăți calitatea predării matematicii pentru cât mai mulți copii din întreaga lume.

Oferindu-le șansa de a învăța, putem transforma vieți, economii și societăți.

Cu cât avem sisteme de educație mai eficiente și mai adecvate noilor generații și societăților în care ne dorim să trăim, cu atât mai mult contribuim la pacea și la dezvoltarea tuturor țărilor de pe mapamond.

Pentru România este o onoare ca la aniversarea Centenarului Marii Uniri să aibă oportunitatea de a demonstra întregii lumi atașamentul și deschiderea către cunoaștere, știință și cooperare internațională.

Cel mai bun mod de a celebra marile reușite ale trecutului este construirea unui viitor solid pentru tinerele generații. Nu există o cale mai potrivită de a face acest lucru decât investiția în educație, cooperare transfrontalieră și dezvoltare durabilă.

Sperăm ca România să devină o destinație atractivă pentru cercetarea în domeniul matematicii și al științelor care o folosesc. Și, de ce nu, să vă vedem, pe o parte dintre voi, studenți în România sau implicați în proiecte de cercetare în cooperare cu parteneri din România.

Vă încurajez să folosiți această olimpiadă ca pe o oportunitate de a lega noi prietenii, de a experimenta noi culturi și de a vă imagina cariere de succes.

Sper că fiecare dintre voi își va folosi întregul potențial pentru a contribui la consolidarea unui viitor mai bun și mai drept pentru generația voastră și cele următoare.

Vă doresc mult succes la această Olimpiadă Internațională de Matematică și vă doresc o ședere frumoasă în România, aici, la Cluj-Napoca!”

La Cluj-Napoca are loc în această perioadă cea de a 59-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică, eveniment iniţiat de ţara noastră în 1959. Prima ediţie a avut loc la Braşov, când au participat doar şapte ţări, iar anul acesta Cluj-Napoca organizează a VI-a ediţie românească a concursului, devenit astăzi cea mai mare competiţie din domeniul ştiinţelor exacte.

Evenimentul reuneşte la Cluj, în perioada 3 – 14 iulie, 615 concurenţi din 110 ţări, precum şi 263 de lideri, deputy-lideri şi observatori, aproximativ 900 de invitaţi străini, peste 300 de voluntari şi aproximativ o sută de persoane implicate în organizarea de zi cu zi.

.