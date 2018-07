Președintele Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Aviației Române: Modernizarea Forțelor Aeriene române este un proces esențial iar acest demers trebuie continuat

Președintele Klaus Iohannis a subliniat vineri, cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, că „Forțele Aeriene române au evoluat permanent în ultimii 125 de ani, iar contribuția lor la reușitele Armatei noastre a fost majoră”, menționând totodată că ”modernizarea Forțelor Aeriene române este un proces esențial”.

”Sărbătorirea «Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene», aflate sub patronajul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, are, în acest an al Centenarului, o încărcătură simbolică suplimentară. Este cel mai potrivit prilej de a exprima prețuirea și recunoștința față de toți cei care, de-a lungul istoriei, au slujit Aripile Românești cu dăruire și abnegație. Forțele Aeriene române au evoluat permanent în ultimii 125 de ani, iar contribuția lor la reușitele Armatei noastre a fost majoră, fie că ne referim la cele două Războaie Mondiale ori la acțiunile întreprinse în teatrele de operații sub egida NATO, ONU, OSCE și UE, după sfârșitul Războiului Rece”, a transmis Iohannis în mesajul remis de către Administrația Prezidențială.

Șeful statului s-a referit și la necesitatea continuării demersului de modernizare a Forțelor Aeriene.

”Modernizarea Forțelor Aeriene române este un proces esențial, care a cunoscut rezultate importante în ultima perioadă, în concordanță cu deciziile NATO. Acest demers trebuie continuat pentru că privește o componentă semnificativă a consolidării posturii de apărare a țării noastre”, a mai spus președintele.

”Tot astăzi, îi onorăm și pe toți oamenii de știință care, prin inventivitate și spirit creator, au plasat aeronautica românească în avangarda gândirii și practicii europene și mondiale a construcției aparatelor de zbor. Adresez, de asemenea, mulțumiri tuturor celor care activează în aviația civilă și militară care au contribuit, cu succes, prin altruismul și profesionalismul lor, la protejarea spațiului aerian, la operațiile de salvare – evacuare și la alte intervenții de urgență. Îi încurajez pe toți cei care au transformat zborul și apărarea spațiului aerian al României într-o adevărată profesiune de credință să-și continue pregătirea pentru a-și putea îndeplini la cele mai înalte standarde sarcinile asumate. La mulți ani tuturor aviatorilor români și membrilor Forțelor Aeriene române!”, a conchis Klaus Iohannis.

.