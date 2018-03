Președintele Parlamentului European către liderii europeni: UE și SUA au interesul să mențină piesele deschise. Adevărata problemă o reprezintă supraproducția chineză și practicile neloiale

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis joi liderilor europeni prezenți la reuniunea Consiliului European, că Uniunea Europeană și Statele Unite au tot interesul să mențină piețele deschise și să nu cadă în capcana introducerii unor taxe vamale în condițiile în care adevărata problemă este reprezentată de ”supraproducția chineză”.

Președintele legislativului european, care deține calitatea de invitat la reuniunile șefilor de stat sau de guvern, le-a prezentat acestora viziunea Parlamentului European asupra unora dintre cele mai importante provocări și priorități de pe agenda europeană, printre care migrația, finalizarea pieței interne, înființarea Autorității Europene a Muncii, comerțul, Balcanii și Brexit-ul.

”Parlamentul și-a exprimat preocuparea față de posibilitatea introducerii de către SUA a unor taxe vamale pe oțel și aluminiu. Adevărata problemă o reprezintă supraproducția chineză și practicile neloiale la care recurge această țară pentru a determina alte țări să-i suporte costurile. Ar trebui ca SUA și UE, în loc să declanșeze o escaladare periculoasă a disputelor privind taxele vamale, să facă front comun împotriva acestei situații”, a declarat Tajani la reuniunea Consiliului European.

Precizările acestuia au intervenit în contextul în care liderii europeni analizează la summitul de la Bruxelles recentele măsuri luate de SUA privind instituirea unor taxe la importurile de oțel și aluminiu.

”Războaiele comerciale sunt bune și sunt ușor de câștigat”, a avertizat recent Donald Trump, în condițiile în care taxele vamale de 25% asupra importurilor de oţel şi de 10% la asupra celor de aluminiu sunt contestate de europeni şi alţi parteneri comerciali ai Statelor Unite precum Japonia.

Cu toate acestea, potrivit unui anunț al secretarului american pentru comerț, Robert Lighthizer, Uniunea Europeană ar putea fi exceptată de la impunerea noilor tarife asupra anumitor bunuri importate de SUA.

Anunțul de la Washington survine în condițiile șefii de stat sau de guvern din UE dezbat joi această problemă.

Discursul integral al președintelui Parlamentului European:

Gestionarea fluxurilor de migrație

Cetățenii noștri așteaptă de prea mult timp răspunsuri privind gestionarea fluxurilor de migrație. Răspunsuri care, atunci când sosesc, sunt doar parțiale. Să luăm exemplul Italiei.

Mesajul transmis despre Europa a fost următorul: „Statele membre ale UE își închid frontierele, refuză redistribuirea a doar câteva mii de refugiați și fac astfel încât toate debarcările să aibă loc pe coastele noastre”. Acest tip de discurs a influențat rezultatul alegerilor.

Dezbaterea privind cei peste 700 000 de imigranți a fost exacerbată de uciderea unei tinere de 18 ani de către un grup de nigerieni. Tragedia acestei fete a fost principala știre relatată de toate mijloacele de comunicare în masă cu puține zile înainte de vot.

Sunt necesare eforturi similare celor depuse pentru a închide ruta Balcanilor și pentru restul rutelor din Marea Mediterană, pe unde pot sosi milioane de migranți.

Fără o strategie la nivelul UE, vom continua să alimentăm discursurile populiste.

Deja în noiembrie 2017, Parlamentul a adoptat, cu o vastă majoritate, propunerea sa de reformă a sistemului de azil, pentru a-l face mai eficace, mai armonios, mai echitabil și mai solidar. Consiliul nu mai poate amâna luarea unei poziții, chiar printr-un vot cu majoritate calificată, dacă se va dovedi necesar.

În rezoluția sa din 14 martie referitoare la viitorul cadru financiar multianual, Parlamentul a solicitat un Plan Marshall pentru Africa, pentru a da o speranță milioanelor de africani dispuși să-și părăsească țara din lipsa unei alternative.

Trebuie, de asemenea, să consolidăm Frontex și să investim mai mult în Tunisia, Maroc, Niger, Mali, Ciad și Libia, pentru un control mai bun al frontierelor și pentru combaterea traficului cu ființe umane.

Este necesar să finanțăm și taberele de primire, pentru gestionarea cererilor de azil și a repatrierilor sub egida ONU.

Finalizarea pieței interne și armonizarea fiscală

Suntem încă departe de o veritabilă piață a serviciilor, a capitalului sau a energiei, care să dispună de infrastructuri de rețele adecvate.

În ceea ce privește piața digitală, Parlamentul consideră că nu există un cadru de norme adecvate pentru a garanta responsabilitatea și transparența platformelor. Giganții internetului nu fac obiectul acelorași reguli privind consumatorii, încadrarea în muncă, proprietatea intelectuală, fiscalitatea, publicitatea sau viața privată care se aplică altor întreprinderi.

L-am invitat pe fondatorul Facebook să vină în plenul Parlamentului, pentru a da explicații despre utilizarea de către Cambridge Analytica a datelor cu caracter personal a milioane de cetățeni în scopul influențării alegerilor prezidențiale din SUA și a referendumului privind Brexitul. Voi propune o dezbatere pe aceste teme la următoarea sesiune plenare.

Parlamentul este hotărât să finalizeze toate trilogurile în curs privind pachetul digital și pachetul energetic. Ne dorim o adoptare rapidă a standardului 5G, care ar facilita transmiterea datelor, chiar și a celor de mari dimensiuni, oferind avantaje pentru întreprinderi și cetățeni. Am ajuns deja la un acord privind frecvențele, acum trebuie să soluționăm problemele legate de acces și de costurile de utilizare.

La 21 februarie, Parlamentul a votat propunerea sa referitoare la finalizarea pieței interne a energiei electrice. Trilogurile aferente ar trebui să înceapă în cel mai scurt timp.

Ieri am aprobat în comisie raportul privind piața internă de gaze naturale și conductele de gaze către țările terțe, acordând mandatul de inițiere a trilogului.

Parlamentul lucrează la crearea unei veritabile piețe a capitalului, care să faciliteze accesul la credite. Până la jumătatea acestui an vom aproba, printre altele, rapoartele referitoare la cerințele de capital impuse băncilor și la mecanismul unic de rezoluție.

Se estimează că baza impozabilă disimulată prin acordurile fiscale favorabile încheiate cu întreprinderi multinaționale sau cu giganții internetului s-ar ridica la cel puțin 600 de miliarde de euro anual, iar pierderea veniturilor fiscale pentru țările UE ar depăși 100 de miliarde de euro.

La 15 martie, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la o rată minimă de impozitare a societăților, solicitând ca acestea să fie impozitate acolo unde creează efectiv valoare. Propunerile de ieri ale Comisiei privind o „taxă digitală” sunt un pas în direcția potrivită. Îmi doresc să ajungem cât mai repede la un acord.

Rezoluția noastră de săptămâna trecută referitoare la resursele proprii solicită ca taxa digitală să contribuie la majorarea viitorului buget, pentru ca acesta să nu devină ulterior o povară pentru cetățeni și contribuitorii neți.

Autoritatea Europeană a Muncii

În urmă cu două zile am ajuns cu dificultate la un acord privind lucrătorii detașați. În ceea ce privește lucrătorii detașați din sectorul transporturilor, sperăm să putem adopta un mandat de negociere înainte de începutul verii. Comisia pentru transport va vota în luna mai sau iunie, ținând seama de avizul Comisiei EMPL, care va fi supus la vot la 25 aprilie. Aceasta va fi o prioritate care urmează a fi negociată în cursul președinției austriece.

Este important să depunem în continuare eforturi pentru a întări încrederea în piața internă, combătând practicile neloiale care pun în discuție mobilitatea întreprinderilor și a lucrătorilor. Propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii este un pas în direcția bună, iar Parlamentul intenționează să își exercite pe deplin competențele de colegiuitor.

Agenția va putea juca un rol de mediere între autoritățile naționale și întreprinderi, în cadrul restructurării întreprinderilor și al recalificării lucrătorilor. Dată fiind importanța acestui rol și având în vedere că agenția își va începe activitatea doar în 2023, este oportună înființarea imediată a unui grup operativ care să se ocupe de aceste probleme.

Balcanii

Parlamentul sprijină activitatea Președinției bulgare pentru pregătirea Summitului UE-Balcanii de Vest.

Sunt de acord că este necesar ca viitorul acestei regiuni să fie ancorat solid alături de viitorul Uniunii. Acest lucru este esențial și pentru gestionarea fluxurilor de migrație, controlul frontierelor și combaterea terorismului.

Sunt convins că, dacă își continuă eforturile, Serbia și Muntenegru vor putea adera la UE până în 2025.

Un comerț mai echitabil

Europa și SUA sunt lideri în domeniul calității și al tehnologiilor și au tot interesul să mențină piețele deschise,

În cursul dezbaterii de săptămâna trecută, Parlamentul și-a exprimat preocuparea față de posibilitatea introducerii de către SUA a unor taxe vamale pe oțel și aluminiu.

Adevărata problemă o reprezintă supraproducția chineză și practicile neloiale la care recurge această țară pentru a determina alte țări să-i suporte costurile. Ar trebui ca SUA și UE, în loc să declanșeze o escaladare periculoasă a disputelor privind taxele vamale, să facă front comun împotriva acestei situații.

Parlamentul se așteaptă ca noile instrumente de apărare comercială să fie aplicate în mod riguros, ținând cont și de dumpingul social și de mediu. În acest sens, Parlamentul a propus, la 14 martie, o taxă pe importuri legată de emisiile de dioxid de carbon.

Parlamentul își va exprima în scurt timp opinia cu privire la înființarea unei agenții pentru controlul investițiilor străine în tehnologiile strategice.

Despre Brexit

În numele Parlamentului, doresc să transmit Regatului Unit că suntem în continuare alături de el după atacul terorist care a avut loc la Westminster în urmă cu un an, în aceeași zi în care au fost comise atentatele de la Bruxelles din 2016.

Doresc, de asemenea, să îmi exprim solidaritatea cu poporul britanic ca urmare a atacului grav de la Salisbury, în care a fost utilizat un gaz neurotoxic fabricat în Rusia într-o încercare de asasinare a doi rezidenți ai Regatului Unit.

În încheiere, aș dori să-i felicit, în numele Parlamentului, pe domnul Michel Barnier și pe echipa domniei sale pentru rezultatul excelent al negocierilor privind Brexitul, care au depășit orice așteptări. Am obținut tot ce am urmărit în privința chestiunilor financiare, asigurând contribuția Regatului Unit până la finalul actualului cadru financiar. Dar, mai ales, am repurtat o victorie importantă în ceea ce privește drepturile cetățenilor, evitând discriminarea între cetățenii deja stabiliți în Regatul Unit în momentul părăsirii Uniunii de către această țară și cei care vor sosi în cursul perioadei de tranziție. Este o victorie a noastră, a tuturor, de care trebuie să fim mândri.

În urma recentelor concesii făcute de doamna Theresa May, putem fi mai optimiști și în ceea ce privește Irlanda de Nord și putem considera recunoașterea faptului că acordul de ieșire (articolul 50) trebuie să conțină o măsură de protecție (echivalentă, de facto, cu includerea Irlandei de Nord în uniunea vamală), în eventualitatea în care nu se vor găsi alte soluții, drept o evoluție pozitivă.

Guvernului britanic îi revine acum sarcina de a propune aceste soluții, dar trebuie să reiterez că Parlamentul European nu va aproba un acord de ieșire care nu va include o soluție aplicabilă imediat pentru a evita instituirea unei frontiere strict controlate între cele două părți ale insulei. Trebuie să rămânem fideli principiului potrivit căruia „nu există niciun acord în absența unui acord total”, nu în ultimul rând pentru a evita ca discuțiile pe marginea relațiilor viitoare să fie influențate în mod covârșitor de această chestiune delicată.

În ceea ce privește forma pe care va trebui să o ia acordul post-Brexit, Parlamentul și-a exprimat, în rezoluția sa din martie, preferința pentru un acord de asociere. Evident, în cazul în care Regatul Unit ar decide să modifice limitele stricte de negociere pe care și le-a impus, ar putea fi luate în calcul și alte opțiuni.

