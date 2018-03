Președintele Parlamentului European îi ia apărarea eurodeputatului Cristian Preda: Pătarea reputației sale este inacceptabilă. Statul de drept trebuie respectat în România

Președintele Parlamentul European, Antonio Tajani, a transmis joi, într-un mesaj pe Twitter, un mesaj de susținere pentru eurodeputatul PPE Cristian Preda, criticat în România ca urmare a propunerii sale de anul trecut pentru suspendarea dreptului de vot al guvernului de la București în Consiliul UE și audiat miercuri în Consiliul de onoare al Ordinului ”Steaua României” pentru „defăimarea țării”.

”Parlamentul European este alături de Cristian Preda: un foarte respectat coleg, un european dedicat și un patriot român. Statul de drept în România trebuie să fie respectat: încercările de intimidare față de acesta și pătarea reputației sale sunt inacceptabile”, a scris Tajani, pe contul său de Twitter.

The European Parliament stands by Cristian Preda: a well-respected colleague, a dedicated European and a Romanian patriot. The rule of law in Romania must be upheld: attempts to intimidate him and/or sully his reputation are unacceptable.

