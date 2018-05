Președintele Parlamentului European îndeamnă la conștientizarea beneficiilor existenței UE cu prilejul Zilei Europei

Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a transmis de Ziua Europei că ar trebui să fim conștienți de beneficiile UE și să nu considerăm că totul e de la sine, ci s-a lucrat mult pentru a ajunge în acest stadiu.

🇪🇺Happy Europe Day! This is your celebration. Let’s not give up or take for granted what we’ve achieved. We need to work together for the next generation. #EuropeDay pic.twitter.com/SPGRJWSDJb

— Antonio Tajani (@EP_President) May 9, 2018