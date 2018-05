Președintele PE, Antonio Tajani: Parlamentul European va urmări dacă promisiunile făcute de Mark Zuckerberg vor fi respectate

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă ce a urmat întâlnirii cu Mark Zuckerberg, cofondator şi CEO al Facebook, că instituţia va urmări ca promisiunile acestuia să fie respectate.

„Zuckerberg a răspuns la multe întrebări şi a fost de acord să trimită răspunsuri în scris la toate întrebările la care nu a putut răspunde, din cauza lipsei de timp. Sigur că scuzele oferite de Zuckerberg nu sunt suficiente. Dorim un angajament al său şi vom urmări ca aceste promisiuni să fie respectate. Aşteptăm răspunsurile sale în scris referitoare la Cambridge Analytica. Este evident că un astfel de incident nu trebuie să se repete. El a vorbit despre angajamentul său în vederea intensificării verificărilor, astfel încât să se asigure că atunci când vine vorba de evenimente de importanţă majoră, de alegeri europene, de exemplu, astfel de incidente să nu se mai întâmple. El a vorbit şi despre noile reguli privitoare la protecţia datelor, care vor intra în vigoare peste două zile”, a spus Tajani.

Zuckerberg nu a răspuns întrebării dacă Facebook îi urmărește pe internet și pe cei care nu au cont și dacă aceștia nu au nicio șansă să scape din vizorul companiei.

“În 2016, am fost prea lenți pentru a identifica interferențele rusești pe Facebook în alegerile prezidențiale din SUA. În acel moment, ne-am concentrat mai mult pe ciberatacurile tradiționale. “De atunci, am făcut investiții semnificative pentru a face acest tip de atac mai greu de realizat pe Facebook. Am făcut o treabă mai bună începând cu anul 2016, inclusiv în alegerile franceze, alegerile germane și alegerile speciale din Alabama”, a mai precizat acesta.

În ceea ce privește alegerile din Europa din perioada următoare, Zuckerberg a spus că “prioritatea este ca nimeni nu se amestece în viitoarele alegeri din diferite state ale UE, dar nici în cele europarlamentare”.

