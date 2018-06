Președintele SUA, Donald Trump: Oamenii din Germania se întorc împotriva conducerii lor, în timp ce migraţia zdruncină coaliţia deja fragilă de la Berlin

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a luat cuvântul cu privinre la criza politică din Germania privind divergențele dintre ministrul de interne Horst Seehofer și cancelarul Angela Merkel cu privire la tema migrației, afirmând că poporul german se ridică împotriva cancelarului federal în această problemă, informează DPA şi AFP, citate de Agerpres.

”Oamenii din Germania se întorc împotriva conducerii lor, în timp ce migraţia zdruncină coaliţia deja fragilă de la Berlin. Criminalitatea din Germania este ridicată. Mare greşeală s-a făcut în întreaga Europă permiţând intrarea a milioane de persoane care i-au schimbat atât de puternic şi de violent cultura!”, a scris Donald Trump pe contul său de Twitter.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018