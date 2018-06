Președintele SUA, Donald Trump, ordonă Pentagonului să creeze o forță armată spațială: Pentru a apăra America, trebuie să dominăm spaţiul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a confirmat luni, în mod oficial, voința de a înființa o a șasea ramură a armatei americane, ”o forță spațială” (space force), care va fi independentă de aviația militară, dar care va avea nevoie de aprobarea Congresului, informează France Presse, citat de Agepres.

”Ordon prin prezenta Departamentului Apărării şi Pentagonului să înceapă imediat procesul necesar pentru a stabili o forţă spaţială drept a şasea ramură a forţelor armate”, a declarat Donald Trump luni într-un discurs dedicat la Casa Albă.

”Vom avea o armată a aerului şi o forţă armată spaţială, separată, dar egală”, a spus el, tranşând dezbaterea actuală în defavoarea celor, în special din Congres, care voiau ca noua forţă spaţială să fie ataşată US Air Force.

”Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul”, a declarat Donalt Trump.

Donald Trump indicase deja că este favorabil creării acestei a şasea ramuri, alături de armata terestră (US Army), aviaţia militară (US Air Force), marina (US Navy), corpul puşcaşilor marini şi gărzile de coastă.

În Congres, dezbaterea continuă de ani între susţinătorii unei noi entităţi egale celorlalte ramuri şi cei care consideră mai funcţional să lase spaţiul cosmic în gestiunea forţelor aeriene.

Hotărârea președintelui american, Donald Trump, aduce aminte de decizia pe care a luat-o un fost lider care a ocupat fotoliul Casei Albe și de la care Trump a preluat, de altfel, și sloganul ”Make America Great Again”, și anume Ronald Reagan.

La 23 martie 1983, Ronald Reagan lansa Inițiativa Strategică pentru Apărare, un program militar care viza crearea unui scut antirachetă ce avea să apere SUA de rachetele balistice intercontinetale lansate de un stat inamic, cu precădere URSS.

Proiectul prevedea să se instaleze în spațiul cosmic sateliți purtători de baterii de lansatoare, dotate cu radare și lasere pentru a depista și distruge mai ușor rachtele balistice. Acesta a fost abandonat în 1991, odată cu desființarea Pactului de la Varșovia și cu destrămarea Uniunii Sovietice.