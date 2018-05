Prețul barilului de petrol a ajuns la 70 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2014

Prețul barilului de petrol a atins luni cel mai ridicat nivel de la finele lui 2014, pe fondul agravării crizei din Venezuela, dar și a apropierii termenului limită la care SUA va decide dacă reimpune sancțiuni împotrvia Iranului, anunță Reuters, citat de Agerpres.

La bursa de la New York, cotaţiile futures pentru petrolul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în luna iunie au crescut cu 99 de cenţi până la 70,71 dolari per baril. Ultima dată când barilul de ţiţei WTI era cotat peste pragul de 70 de dolari a fost în luna noiembrie 2014.

Analiştii sunt de părere că agravarea crizei din Venezuela, un importat exportator de petrol, susţin preţurile. În ultimii ani producţia de petrol a Venezuelei s-a redus la jumătate, până la 1,5 milioane barili pe zi, din cauză că statul din America latină nu a investit suficiente fonduri în industria petrolieră.

În plus, preţul petrolului este susţinut şi de declaraţiile preşedintelui american, Donald Trump, care a ameninţat cu retragerea SUA din acordul privind programul nuclear iranian neprelungind perioada de suspendare a sancţiunilor impuse Teheranului.

Începând in 2016 Iranul a devenit un important exportator mondial de petrol după suspendarea sancţiunilor internaţionale iar Donald Trump trebuie să decidă până la data de 13 mai dacă această perioadă de suspendare va fi prelungită.