Prima reacție a comisarului Corina Crețu după propunerea executivului european de a scădea fondurile pentru Politica de Coeziune

Comisarul european pentru Politică Regională, Corina Crețu, cataloghează bugetul UE propus astăzi de Comisia Europeană pentru următorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027) drept unul “pragmatic care arată cum să obținem mai multe rezultate cu mai puține resurse”.

“Nu a fost usor, insa – in calitate de Comisar European responsabil pentru politica regionala – ma bucur ca am reusit, in ciuda consecintelor plecarii Marii Britanie și a noilor provocari, sa mentinem un buget consistent pentru politica regionala astfel incat sa putem reduce decalajele de dezvoltare dintre tari și regiuni și in perioada 2021-2027”, a scris Corina Crețu pe pagina sa de Facebook.

Comisarul european pentru Politică Regională, a făcut în nenumărate rânduri apel la statele mebre să atragă banii europeni pentru a justifica menținerea Politicii de Coeziune, din moment ce erau tot mai multe voci care cereau ca banii să fie alocați mai degrabă pentru apărarea UE și protejarea granițelor sale externe.

Executivul european motivează această decizia de a tăia de la fondurile de coeziune și de la cele pentru agricultură pentu a face economii și a îmbunătăți eficiența cheltuirii banilor: “Comisia propune o reducere moderată a finanțării pentru politica agricolă comună și politica de coeziune – cu aproximativ 5 % în cazul fiecăreia dintre ele – pentru a reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre. Aceste politici vor fi modernizate pentru a se asigura că ele pot produce în continuare rezultate, consumând mai puține resurse, și că pot inclusiv sprijini noi priorități. De exemplu, politica de coeziune va avea un rol din ce în ce mai important de jucat în sprijinirea reformelor structurale și în integrarea pe termen lung a migranților.Rezultatul acestor schimbări va fi o reechilibrare a bugetului și acordarea unei priorități mai mari domeniilor în care bugetul UE poate avea un impact maxim.”

