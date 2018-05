Prima reacție a unui lider european după propunerea Comisiei Europene privind bugetul UE post-2020

Premierul danez Lars Løkke Rasmussen este primul lider european care a reacționat la propunerea Comisiei Europene de 1,279 trilioane de euro pentru viitorul buget al UE. Acesta critică propunerea executivului comunitar și pledează pentru o contribuție mai redusă a statelor membre.

„Comisia Europeană a prezentat un buget UE de mărimea a 28 de state membre. Dar noi suntem doar 27 de state care îl finanțăm. O Uniune Europeană mai mică ar trebui să însemne un buget mai mic”, a transmis acesta pe Twitter.

The @EU_Commission just presented an #EUbudget the size of 28 Member States. But we are only 27 Member States to finance it. A smaller EU should mean a smaller budget! #dkpol #eudk #mff #EUbudget

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 2, 2018