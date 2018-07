Protest neobișnuit înaintea vizitei lui Donald Trump în Londra. Un balon de şase metri, denumit „Trump Baby” va survola Londra

Un balon dirijabil gigantic reprezentându-l pe Donald Trump într-un scutec pentru copii va survola Londra în timpul vizitei preşedintelui american prevăzută pentru vinerea viitoare, în urma autorizaţiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informează joi AFP, potrivit Agerpres.

Balonul portocaliu de şase metri, denumit „Trump Baby”, va zbura la o înălţime de 30 de metri, în apropiere de clădirea parlamentului, între orele locale 09:30 (08:30 GMT) şi 11:30 (10:30 GMT).

„Primarul apără dreptul la o manifestaţie paşnică şi înţelege că aceasta poate lua forme diferite”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Khan, care a avut în mod regulat altercaţii cu liderul american pe Twitter.

Contul Twitter @TrumpBabyUk a postat joi un mesaj ce imita atacurile lui Donald Trump împotriva lui Sadiq Khan: „Veste mare: Bebe DONALD J TRUMP VA ZBURA! @SadiqKhan a încercat să joace dur – în final el a trebuit să încheie un acord. Nicio surpriză – el nu a câştigat niciodată în viaţa lui! Trist – dar adevărat! Londra, sosesc!”.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball – in the end he had to make a Deal. No surprise – he’s never won anything in his life! Sad – but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1

— Trump Baby (@TrumpBabyUK) July 5, 2018