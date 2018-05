Proteste în Slovacia. Zeci de mii de persoane au manifestat în mai multe orașe din țară pentru alegeri anticipate și libertatea presei

Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri în mai multe orașe din țară pentru a solicita alegeri anticipate și pentru libertatea presei, comemorându-l astfel pe jurnalistul de investigații Jan Kuciak, asasinat alături de logodnica sa în luna februarie a acestui an, anunță AFP, citat de Agerpres.

Conform cotidianului Dennik N, 25.000 de persoane au manifestat la Bratislava, iar marşuri mai mici au avut loc şi în alte oraşe.

Manifestaţia a fost organizată în ajunul datei când ar fi trebuit să aibă loc nunta cuplului asasinat.

#JanKuciak and #MartinaKusnirova were supposed to get married tomorrow.

Instead, they were murdered in their own home over 2 months ago because of Jan’s work

We are here again to fight for #transparency #freepress #democracy & #justice #AllForJan #ZaSlusneSlovensko pic.twitter.com/dw2kU9EUJX

— Martin Poliačik (@MartinPoliacik) May 4, 2018