Proteste la Kiev. Mii de ucraineni cer demisia președintelui Petro Poroșenko

Mii de protestatari ucrainieni au ieșit duminică în stradă, la Kiev, pentru a solicita îndepărtarea de la conducere a președintelui în exercițiu, Petro Poroșenko, potrivit DPA. Manifestația a fost condusă de fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, anunță presa ucraineană, potrivit Agerpres.

“Our main demand — the resignation of Poroshenko. We call citizen Poroshenko at Maidan on February 18th for the announcement of the decision of resignation. On this day we go out on the Maidan in Kiev and all cities of Ukraine” – an Ultimatum to #Saakashvili😎 pic.twitter.com/SNLx3GFehX

