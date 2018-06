Ramona Mănescu, europarlamentar PPE: România este în prima linie a războiului informațional și trebuie să dezvoltăm capabilități pentru a ne apăra

Europarlamentarul PPE Ramona Mănescu și-a exprimat speranța că România va reuși în scurt timp să urmeze modelul unor state europene care au făcut progrese legislative în privința combaterii știrilor false și a dezinformării, cât și în implementarea unor programe de educație ce să vizeze pregătirea tinerilor în selectarea informațiilor online. Reprezentantul României în Parlamentul European a atras atenția că, în urmă cu două luni, fenomenul fake news nu avea nici măcar o definiție în contextul în care acesta reprezintă o provocare tot mai stringentă pentru comunitatea internațională și că, prin definiție, „dezinformarea reprezintă o amenințare de securitate” la adresa unui stat.

Declarațiile eurodeputatului român au fost făcute în cadrul dezbaterii „FAKE NEWS. Sunt o amenințare la adresa securității naționale?”, organizate de Grupul PPE din Parlamentul European în parteneriat cu Global Institute for Cybersecurity Technologies și cu sprijinul EVZ.RO, CAPITAL.RO și CALEA EUROPEANĂ, în calitate de parteneri media.

„Plec cu speranța că România va reuși în scurt timp să ajungă din urmă alte state membre care sunt puțin mai avansate în ce privește legislația și reglementarea acestui fenomen care se referă la fake news și dezinformare, dar și la implementarea unor programe de educație media în primul rând. Am văzut din exemplele date de experți prezenți astăzi, atât români cât și străini, cum state precum Franța, Germania, Estonia, Polonia sunt deja foarte avansate, au luat măsuri. Nu doar că au implementat legislația care să poată să sancționeze și să blocheze știrile false în online, dar au și dezvoltat instituții, capacitate instituțională, de a combate dezinformarea și au implementat și proiecte de educație Am dat exemplul Italiei care mi se pare extraordinar, este practic singurul stat european care are un proiect de educație în 8000 de licee la nivel național prin care îi învață pe liceeni cum să deosebească și cum să poată verifica sursele pe care ei le folosesc când navighează pe internet. Sunt exemple foarte bune și pe care România le poate urma fără niciun fel de probleme, mai ales că din punctul de vedere al resurselor umane și expertiză în domeniul IT, noi suntem mult mai avansați decât alte state europene. Este păcat, așa cum spunea unul dintre vorbitorii de astăzi, ca România să fie doar exportatoare de resurse umane și inteligență și să nu folosească ceea ce are și potențialul pe care îl are pentru România, în interesul României. Cu această dezbatere, eu am vrut să încep să deschid o ușă largă pentru români să înceapă să se gândească, să înceapă să considere potențialul pe care îl avem și să începem să construim la noi, pentru noi, pentru că odată ce ne asigurăm noi o capacitate suficient de mare de a ne apăra de știri false, de dezinformare, de manipulare, în felul acesta noi reușim să apărăm și restul Uniunii Europene. Așa cum a reieșit și din discuția cu reprezentantul Ministerului Apărării, noi practic suntem în prima linie a frontului, cineva spunea că suntem într-un război informațional și trebuie să dezvoltăm capacități și capabilități în primul rând să ne apărăm noi și pentru a-i apăra și pe ceilalți. Pornind de aici, România și românii trebuie să fie din ce în ce mai conștienți și mai deschiși pentru astfel de discuții nu doar într-un cadru instituțional ci și în dezbateri sau într-un cadru informal chiar”, a declarat europarlamentarul român, pentru Calea Europeană.

Ramona Mănescu și-a exprimat speranța în privința creării un standard la nivel european în combaterea fake news și a amintit exemplul Tracebit prezentat de fondatorul Digital Nation, Paul Apostol, în cadrul dezbaterii de vineri, care propune o răspundere mai ridicată a celor care creează știri false.

„La nivel european, noi încercăm un fel de standardizare dând un cadru general pe care apoi statele membre și-l implementează în propria legislație. În cadrul dezbaterii a apărut ideea de a prezenta acest nou produs pe care Digital Nation îl dezvoltă pentru România, de a-l prezenta și la nivel european. Modul în care ei pun problema și exact acest aspect al standardizării, certificării surselor și modului în care tratăm informația de pe internet cred că ar fi foarte utilă și îmbrățișată de întreaga comunitate”, a susținut europarlamentarul PPE.

„Amenințarea de securitate nu este doar la nivel național, este și la nivel european deci trebuie să lucrăm într-un mod coordonat”, a concluzionat Mănescu.

