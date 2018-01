Reacția președintelui SUA după ce cartea ”Foc și Furie: Înăuntrul Casei Albe a lui Trump” a fost publicată cu patru zile mai devreme. Ce conține controversatul volum

Cartea „Fire and Fury – Inside the Trump White House”, care a stârnit numeroase controverse, a fost lansată vineri, cu patru zile mai devreme decât ziua anunţată iniţial, asta în ciuda faptului că avocații lui Trump au încercat să împiedice publicarea ei.

Volumul este semnat de jurnalistul Michael Wolff, editorialist la mai multe publicaţii, printre care ”Hollywood Reporter“, ”Vanity Fair“ şi ”New York Magazine“, și care a afirmat că a gravitat timp de 18 luni în jurul galaxiei Trump, de la campania prezidenţială pentru Casa Albă, şi a intervievat ”peste 200 de persoane“, de la preşedinte la colaboratorii săi, scrie Adevărul.

Printre cele mari controverse cuprinse în carte se numără declarații ale fostului strateg al președintelui SUA, Steve Bannon, care povesteşte că actualul preşedinte nu credea, în cursul campaniei, că el chiar va ajunge la Casa Albă şi se temea de responsabilitate. De altfel, soţia lui, Melania, ar fi plâns de furie când a aflat că a câştigat alegerile, relatează Digi24.

Cartea semnată de jurnalistul care a scris și biografia lui Rupert Murdoch se bazează pe interviuri cu foşti şi actuali colaboratori ai liderului american. Cireaşa de pe tort este mărturia unui fost voluntar din stafful de campanie al lui Trump, care a povestit că a încercat să îl înveţe Constituţia pe magnat. Politicianul a rezistat doar până la al patrulea amendament din 27.

Volumul arată și că fostul premier britanic Tony Blair l-ar fi avertizat pe preşedintele Trump că este posibil să fie spionat de guvernul de la Londra. În schimbul divulgării secretului, ar fi pretins un post de consilier în administraţia liderului de la Casa Albă.

Într-o postare pe contul său de Twitter, drept reacție la publicarea cărții, Donald Trump a transmis că ”Michael Wolff este un ratat care a inventat povești pentru a vinde o carte plictisitoare și neadevărată”.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018