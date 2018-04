Reacții în UE după victoria electorală a lui Viktor Orban. Liderii formațiunilor eurosceptice, printre primii care au transmis felicitări

Victoria de duminică a premierului Viktor Orban în alegerile legislative din Ungaria a generat reacții diverse în cadrul Uniunii Europene. În timp ce Comisia Europeană, prin vocea prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, și președintele Consiliului European, Donald Tusk, au cerut Budapestei să apere valorile democrației şi să menţină unitatea în cadrul blocului comunitar, formațiunile eurosceptice au fost printre primele care i-au transmis lui Orban mesaje de felicitare.

Donald Tusk, președintele Consiliului European: Pe durata unui nou mandat de prim-ministru, contez pe faptul că veţi avea un rol constructiv în menţinerea unităţii noastre în cadrul UE

„În numele Consiliului European, doresc să vă felicit pentru rezultatul din cadrul alegerilor de ieri. Pe durata unui nou mandat de prim-ministru, contez pe faptul că veţi avea un rol constructiv în menţinerea unităţii noastre în cadrul UE. Aştept cu nerăbdare să lucrez din nou cu dumneavostră în cadrul Consiliului European”, a spus Tusk.

Comisia Europeană: UE are datoria de a preveni reinstaurarea dictaturii în spaţiul comunitar

UE are „datoria” de a preveni reinstaurarea dictaturii în spaţiul comunitar, a declarat Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, făcând referire la situaţia din Ungaria şi Polonia, informează site-ul de ştiri EUobserver. “Am văzut Europa în diferitele sale forme. Am venit în această ţară (Polonia) când încă era o dictatură (comunistă). De asemenea, am fost în Ungaria când încă era o dictatură. Sunteţi la o vârstă la care nu aţi văzut niciodată asta, şi noi, europenii, avem datoria fermă să ne asigurăm că nu vom mai vedea şi nici copii mei nu vor mai vedea niciodată asa ceva revenind”, a răspuns Timmermans la solicitarea unui jurnalist de a comenta situaţia din Polonia şi victoria în alegerile din Ungaria a premierului Viktor Orban.