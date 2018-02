Recep Tayyip Erdogan, invitat de liderii UE la o discuție despre libertățile fundamentale și statul de drept din Turcia

Liderii Uniunii Europene se vor întâlni cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, la 26 martie la Varna, în Bulgaria, pentru a realiza bilanțul relațiilor dintre UE și Turcia, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului Europen, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Cu această ocazie, președintele Consiliului Europen, Donald Tusk, președintele Comisei Europene, Jean-Claude Juncker și premierul bulgar Boiko Borisov, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, vor avea o cină de lucru cu liderul de la Ankara în cadrul căreia vor discuta despre libertățile fundamentale și statul de drept în Turcia, potrivit unor postări ale lui Juncker, respectiv Tusk, pe pagina acestora de Twitter.

