Redresarea companiei naționale TAROM, prioritate a Programului de Guvernare 2018-2020. Cum ar putea fi compania poloneză LOT, salvată din bani europeni, un model de urmat

Reînnoirea de urgență a flotei TAROM prin achiziționarea în leasing a unui număr de 27 de aeronave moderne și deschiderea de rute zonale sau unele de lung curier înspre America sau Asia se numără printre obiectivele Programului de guvernare 2018-2020 al PSD-Alde care urmăresc să repună compania în elita ”ambasadorilor României”, potrivit Agerpres.

Conform documentului, este prevăzută realizarea de urgenţă a unei evaluări riguroase a personalului companiei, dar şi atragerea unui număr cât mai mare de pasageri, repoziţionând TAROM ca lider zonal.

În program se menţionează că “reînnoirea de urgenţă a flotei TAROM prin achiziţionarea în rate (leasing) a 27 de aeronave moderne cu un consum scăzut de combustibil şi poluare fonică cât mai redusă, în perioada 2018 – 2020, uniformizarea flotei de avioane, care ar reduce mult cheltuielile de mentenanţă şi readucerea departamentului tehnic la acele cote europene şi internaţionale de a asigura mentenanţă atât pentru compania TAROM, cât şi pentru alte companii din zonă, sunt alte măsuri prevăzute de guvernanţi pentru redresarea companiei naţionale de transport aerian”.

În plus, conform aceleiaşi surse, se prevede implementarea sistemului online direct pe site-ul companiei şi nu prin alte firme din domeniu.

Recent, compania TAROM a intrat într-un proces de reevaluare şi reorganizare, după mai multe incidente cu aeronavele companiei şi după un anunţ privind consemnarea de pierderi estimate în 2017 la 207 milioane de lei.

În luna noiembrie 2017, fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, dispunea înfiinţarea unei comisii care să facă “puţină ordine în companie”, solicitând măsuri concrete de reorganizare, eficientizare, dar şi o evaluare a personalului.

Compania TAROM avea prevăzute în proiectul de buget rectificat pierderi de 206,793 milioane lei, în 2017, de cinci ori mai mari faţă de cele 41,21 milioane lei din bugetul publicat în septembrie 2017 în Monitorul Oficial.

Pe 5 ianuarie 2018, compania anunţa că va diminua cheltuielile la 12,7 milioane de lei pe an, în urma optimizării activităţilor logistice şi eficientizării operaţiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor.

Compania aeriană LOT din Polonia, restructurată din bani europeni

Compania aeriană LOT din Polonia a raportat pierderi substanțiale în perioada 2008-2014, cu excepția anului 2013. În luna noiembrie a anului 2012, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că vânzarea a trei filiale către entități ale statului nu implică automat ajutor financiar venit din partea statului, potrivit unui comunicat al Executivului european. Dificultățile financiare cu care s-a confruntat compania au culminat în decembrie 2012, când LOT a fost nevoit să solicite ajutor financiar pentru a evita intrarea în faliment.

Orientările Comisiei privind ajutorul de stat de salvare și restructurare (cele două instrumente ale Executivului european) acordat întreprinderilor aflate în dificultate impun, în special, ca beneficiarii să elaboreze un plan de restructurare solid, care să le permită să devină viabili pe termen lung pe baza ipotezelor realiste. Acest lucru este necesar pentru a evita ca o companie care nu poate deveni viabilă să continue să ceară sprijin.

În plus, beneficiarul trebuie să contribuie în mod semnificativ la costurile restructurării. În cele din urmă, ajutorul pentru salvare și / sau restructurare poate fi acordat o singură dată pe o perioadă de zece ani.

În mai 2013, Comisia a aprobat un împrumut de salvare de 100 de milioane de euro, pe baza angajamentului Poloniei de a notifica un plan de restructurare capabil să asigure viabilitatea pe termen lung a LOT, vizând o restructurare a flotei, cât și a rețelei de rute, în acord cu principiile competiției libere.

De la începutul anului 2016, LOT și-a îmbunătățit în mod constant rezultatele, a stabilizat problemele financiare și a prezentat o dezvoltare dinamică – compania a lansat 23 de noi rute începând din ianuarie și pentru prima dată în istorie peste 5 milioane de pasageri au călătorit în ultimele 11 luni cu aeronavele companiei, anunță site-ul companiei.

Operatorul polonez a deschis, de asemenea, două trase,e spre Tokyo și Seul, și a mărit frecvența zborurilor către New York, Chicago și Toronto. Anul trecut în aprilie, compania aeriană poloneză a lansat zborul cu plecare din Varșovia către Los Angeles și către aeroportul Newark de lângă New York. În luna Iulie aanului trecut, LOT a redeschis ruta directă Cracovia – Chicago, cu un zbor pe săptămână, iar la final de an, operatorul a avut în portofoliu cel puțin 8 zboruri lung-curier către America de Nord și Asia.