Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, după întrevederea cu Mike Pence: Ierusalimul de est trebuie să fie capitala unui viitor stat Palestina

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a reiterat, în timpul unor discuţii cu vicepreşedintele american Mike Pence, că Ierusalimul de est trebuie să fie capitala unui viitor stat Palestina. În cadrul convorbirilor sale cu vicepreşedintele american Mike Pence la Amman, suveranul iordanian a declarat că singura soluţie la conflictul israeliano-palestinian este cea a două state: israelian şi palestinian, conform Agerpres.

Iordania a pierdut Ierusalimul de Est şi Cisiordania în 1967, când cele două teritorii au fost cucerite de către Israel în timpul războiului arabo-israelian. Susţinerea de către SUA a cererii Israelului ca Ierusalimul să fie capitala sa a pus capăt politicii americane de decenii potrivit căreia statutul oraşului trebuie să fie decis în cadrul negocierilor cu palestinienii, care vor ca Ierusalimul de Est să fie capitala viitorului lor stat.

Regele Abdullah consideră că decizia americană va alimenta radicalismul şi va inflama tensiunile cu musulmanii şi creştinii. ”În opinia noastră, Ierusalimul are o importanţă crucială pentru musulmani şi creştini aşa cum are şi pentru evrei. El are o importanţă crucială pentru pacea din regiune şi pentru musulmani în eforturile lor de a combate eficient unele cauze ale radicalizării”, a mai spus regele iordanian.

Vicepreşedintele american Mike Pence a început sâmbătă, cu o vizită în Egipt, un turneu în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declanşate de decizia liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului.

Vizita lui Pence este prima a unui înalt oficial american în Orientul Mijlociu după ce Trump şi-a anunţat luna trecut intenţia de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Luni, Pence va începe o vizită de două zile în Israel, unde se va întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu şi va susţine un discurs în Parlament (Knesset).

