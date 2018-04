Remus Borza, deputat independent: Privatizarea transportatorului de gaze Vestmoldtransgaz va ajuta Republica Moldova să își câștige independența energetică față de Rusia

Săptămâna aceasta, în prezenţa premierului Republicii Moldova, Pavel Filip, şi a ministrului Economiei din România, Dan Andruşca, s-a semnat contractul de preluare de către Transgaz a transportatorului de gaze de pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv VestMoldTransgaz. Deputatul independent Remus Borza salută semnarea contractului de privatizare, argumentând că va susținde independența energetică a Republicii Moldova față de Rusia.

”Asta va permite aprovizionarea directă cu gaze a fraţilor noştri de peste Prut direct din România, prin intermediul gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău. Din 2019, după ce se va finaliza investiţia de 93 de milioane de euro, susţinută integral de compania statului român Transgaz, Republica Moldova îşi va câştiga independenţa energetică faţă de Rusia.”, a susținut Borza.

Deputatul a transmis un mesaj de încurajare pentru firmele româneşti „să treacă Prutul, să investească în Republica Moldova, să creeeze locuri de muncă şi să crească nivelul de trai al locuitorilor provinciei româneşti Basarabia”

Republica Moldova are un extraordinar potenţial de dezvoltare, o resursă umană calificată şi ieftină, argumentează Borza.

Statisticile arată că, surprinzător, moldovenii sunt mai puţin doritori de unire cu România.

„Dacă vrem, într-adevăr, să aducem Basarabia la ţara mamă trebuie să ne asumăm investiţii în infrastructură, educaţie şi sistemul public de sănătate a Republicii Moldova. Doar cu declaraţii pompoase, abordări populiste şi promisiuni fără acoperire nu-i vom câştiga de partea noastră pe moldoveni. Anul acesta cu ocazia aniversării Centenarului Unirii am alocat un buget Ministerului Culturii de 1,2 miliarde de lei. Câteva sute de milioane de lei se vor duce pe realizarea unor monumente din piatră sau bronz, dedicate acestui eveniment. Din punctul meu de vedere, e o risipă de bani publici. Pe de o parte, românii în proporţie de 80% susţin reunificarea celor două state româneşti. Nu acelaşi lucru se întâmplă dincolo de Prut unde doar 22% din cetăţenii Moldovei sunt favorabili unirii. (…) Zecile astea de milioane de euro aruncate pe fanteziile unor aşa zişi artişti mai bine le-am aloca pentru carte românească şi am construi şcoli şi spitale în Republica Moldova. Mai bine am face o autostradă care să lege Iaşiul de Chişinău sau o cale ferată rapidă între Bucureşti şi Chişinău”, transmite politicianul.

