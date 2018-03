Renumitul astrofizician Stephen Hawking a decedat la vârsta de 76 de ani: ”Va fi amintit drept geniul care nu a lăsat boala să-l răpună”

Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la vârsta de 76 de ani, informează ABC News, The Guardian, BBC sau Deutsche Welle.

Anunţul a fost făcut de familia fizicianului, potrivit căreia cunoscutul om de ştiinţă a murit împăcat în somn, miercuri, la casa sa din Cambridge, scrie Agerpres.

“Cu profundă tristeţe anunţăm că tatăl nostru a murit azi. A fost un mare om de ştiinţă şi un om extraordinar a cărui activitate şi moştenire vor dăinui mulţi ani”, au declarat copiii săi Lucy, Robert şi Tim.

“Curajul şi perseverenţa sa, strălucirea şi umorul său, au inspirat oameni din întreaga lume”, au completat ei.

Suferind de scleroză laterală amiotrofică (denumită şi boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la vârsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat într-un scaun cu rotile şi putea comunica doar prin intermediul unui computer şi al unui sintetizator vocal.

În 2017, cunoscutul astrofizician declarase pentru BBC că nu “s-a aşteptat niciodată să ajungă la vârsta de 75 de ani”.

”Va fi amintit drept geniul care nu a lăsat boala să-l răpună”, scrie ABC News.

Născut într-o familie de intelectuali la 8 ianuarie 1942, Hawking a câştigat o bursă la Universitatea Oxford în 1959, iar trei ani mai târziu s-a mutat la Cambridge pentru a efectua cercetări în domeniul cosmologiei.

La vârsta de 32 de ani, fizicianul a devenit Fellow of the Royal Society, cea mai prestigioasă instituţie academică din Marea Britanie, iar în 1979, a fost numit Lucasian Professor of Mathematics la Universitatea Cambridge – ocupând postul deţinut odată de Isaac Newton.

