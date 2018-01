Rex Tillerson, primul om din administrația Trump care ia apărarea președintelui privind starea sa mintală

Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat că nu a pus niciodată la îndoială starea mintală a preşedintelui Donald Trump, după ce Michael Wolff, autorul cărţii controversate despre Donald Trump, a afirmat că subordonaţii actualului lider de la Casa Albă îl consideră “precum un copil”.

“Niciodată nu am pus la îndoială starea sa mintală. Nu am niciun motiv să pun la îndoială starea sa mintală”, a spus oficialul american, întrebat fiind în cursul unui interviu pentru postul CNN dacă este de acord cu evaluarea făcută de autorul cărţii “Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump” (“Fire and Fury: Inside the Trump White House”).

“Nu este preşedintele tipic din trecut. Cred că acest lucru este deja bine cunoscut. De asemenea, este motivul pentru care poporul american l-a ales”, a completat Tillerson, conform Reuters, scrie Gândul.info.

Jurnalistul Michael Wolff a declarat vineri că toţi consilierii lui Donald Trump pun sub semnul întrebării calificarea lui de a fi preşedinte al Statelor Unite.

“Ca să fie clar: sută la sută dintre persoanele din jurul lui… Toţi spun că se comportă ca un copil”, a afirmat autorul.

Drept reacție la diferitele scenariile apărute în presă privind starea sa mintală, Donald Trump a publicat sâmbătă o serie de mesaje pe Twitter în care a indicat că succesul în afaceri, cariera în televizune și câștigarea alegerilor prezidențiale din SUA sunt o dovadă că este un ”geniu stabil”.

