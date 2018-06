România poate deveni țara cu cele mai multe femei în sectorul digital & ITC din UE

România ar putea deveni țara cu cele mai multe femei din sectorul digital și un exemplu de bune practici pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește decalajul de gen pe piața muncii, în urma inițiativei EveryGirl Everywhere, lansate de organizația EveryGirl Everywhere (SEE).

În contextul în care piața muncii devine digitală, accesul femeilor la meseriile viitorului este problematic, având în vedere numărul mic de femei din sectorul digital, fie că vorbim despre studii, piața muncii sau antreprenoriat. La nivel european, din 1000 de absolvente, doar 24 au studii în domeniul IT, dintre care doar șase se angajează în acest domeniu.

România se situează momentan pe locul doi în topul statelor cu cele mai multe femei în profesii digitale (peste 25%, comparativ cu media europeană de 16%), dar gradul lor de reprezentare a început să scadă în ultimii 3 ani.

Inițiativa EveryGirl Everywhere își propune să crească participarea femeilor la 30% în sectorul digital românesc până în 2025, prin programe de formare și reconversie profesională și diversificarea opțiunilor profesionale și a șanselor de angajare a femeilor oferind astfel o soluție la problema lipsei forței de muncă în domeniul IT/digital.

La lansare au luat cuvântul A.S.R. Principele Nicolae al României; E.S. Tamar Samash, Ambasador al Statului Israel în România; și Diana Păun, Consilier de Stat în Administrația Prezidențială — alături de reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite, ai industriei de IT și ai partenerilor din cadrul Alianței EveryGirl.

„EveryGirl Everywhere este un program-umbrelă, derulat împreună cu companii și comunități de IT la nivel național și european, pentru a ajuta femeile să-și însușească abilități digitale și să se orienteze către cariere STEM; pentru a contribui la dezvoltarea industriei IT din România; și pentru a dezvolta și consolida rolul României în Uniunea Europenă în domeniul digital”, a declarat Diana Popp, Co-fondator și Vice Președinte SEE.

Alina-Maria de Roumanie, Co-Coordonator si Ambasador al proiectului, a subliniat că „misiunea noastră este de a opri descreșterea procentului de participare a femeilor în piața forței de muncă digitală, de a reduce dezechilibrul de gen și de a încuraja femeile din România să privească cu aceeași deschidere și cu același interes acest domeniu și în viitor. Ne dorim de asemenea să încurajam și să susținem antreprenoriatul în rândul femeilor din România și mai ales leadership-ul în domeniul digital”.

EveryGirl Everywhere se înscrie în strategia de acțiune a Comisiei Europene (CE), care a organizat recent la Bruxelles dezbaterea Digital4Her, la inițiativa Comisarului European pentru Economie și Societate Digitală, Mariya Gabriel. Strategia urmărește creșterea participării femeilor în sectorul digital prin trei direcții de acțiune: combaterea stereotipurilor de gen în audiovizual, stimularea educației digitale și promovarea femeilor în antreprenoriat.

Potrivit estimărilor CE, mai multe femei în sectorul digital ar putea aduce 16 miliarde Euro la nivelul UE și reducerea deficitului de specialiști din sectorul IT. În plus, diversitatea de gen ar putea contribui la creșterea performanței, productivității și a gradului de inovație în companiile de tehnologie. Inițiativa este implementată de EveryGirl Alliance, din care fac parte organizațiile Smart Everything Everywhere, Girls who Code Romania, Codette, Girls in Tech Romania, Rails Girls Cluj, Europuls, European Young Innovators Forum și Women in Tech Brussels.

