România, printre primele state din lume care salută summitul istoric Trump-Kim din Singapore

România se numără printre primele țări care salută summitul istoric din Singapore dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un la capătul căruia liderul SUA s-a angajat să acorde garanţii de securitate Coreii de Nord, iar liderul de la Phenian şi-a reafirmat angajamentul ferm şi neabătut faţă de denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene.

”România salută summitul istoric din Singapore. Sperăm că acest moment extraordionar va conduce spre un regim pașnic stabil și durabil în Peninsula Coreeană”, a scris Ministerul Afacerilor Externe pe contul său de Twitter.

#Romania welcomes the historic #SingaporeSummit. Hope this great moment will lead to a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula. @StateDept

