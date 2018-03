România, solidară cu Marea Britanie în cazul Skripal. MAE condamnă cu fermitate folosirea unui agent neurotoxic de tip militar pe teritoriul unui stat membru NATO

România își exprimă pe deplin solidaritatea cu Marea Britanie și condamnă folosirea unui agent neurotoxic de tip militar pe teritoriul unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice, se arată într-un mesaj al Ministerului de Externe. Precizările vin în contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus şi pe fiica acestuia în orăşelul britanic Salisbury.

”Exprimând deplina solidaritate cu Regatul Unit, România condamnă ferm folosirea unui agent neurotoxic de uz militar în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat”, a publicat MAE pe Twitter.

Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice

