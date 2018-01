Rusia acuză Statele Unite că folosesc situația din Iran pentru a submina acordul nuclear încheiat cu Teheranul în 2015

Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii să nu intervină în ceea ce Moscova numeşte ”afacerile interne” ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov într-o declaraţie pentru agenţia oficială de presă TASS, potrivit Reuters.

Riabkov a declarat că SUA se folosesc în mod deliberat de situaţia din Iran pentru a încerca să submineze acordul nuclear încheiat de marile puteri cu Teheranul în 2015, notează Agerpres.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat împotriva oricărei tentaţii de interferenţă externă în politica Iranului, spunând că astfel de acţiuni ar putea provoca o reacţie, încheie sursa citată.

Într-o postare pe Twitter, preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că SUA îi vor sprijinul “atunci când va veni timpul” pe cei care manifestează în Iran.

“Respect pentru poporul din Iran care încearcă să răstoarne guvernul său corupt. Veţi vedea un mare sprijin din partea Statelor Unite atunci când va veni timpul!”, a scris Donald Trump în mesajul său.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018