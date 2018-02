Rusia amplasează rachete nucleare Iskander în Kaliningrad. NATO și statele baltice își exprimă îngrijorarea

Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în exclava Kaliningrad, de la Marea Baltică, a precizat Ria Novosti, citând afirmațiile președintelui Comisiei de Apărare di nDuma de Stat, în contextul în care secretarul general al NATO, din Norvegia, face apel la statele membre ale Alianței să își sporească contribuțiile militare, anunță Adevărul.ro.

Vladimir Șamanov, președintele Comisei de Apărare a Camerei Inferioare a Parlamentului rus, a declarat luni că sistemul de rachete Iskander a fost trimis către Kaliningrad, fără a oferi detalii suplimentare legate de numărul acestora.

„Da, au fost instalate”, a spus el, conform RIA Novosti.

„O infrastructură militară străină devine automat o ţintă prioritară”, a adăugat Şamanov.

NATO și statele baltice, îngrijorate

Alianața Nord-Atlantică și liderii statelor baltice și-au exprimat îngrijorarea și au solicitat clarificări din partea Rusiei în legătură cu decizia de a instala sisteme de rachete Iskander în exclava Kaliningrad.

Președintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite a avertizat că această hotărâre reprezintă o amenințare nu doar la adresa statului său, dar și pentru ”jumătate din statele europene”, anunță ABC News.

Adjunctul secretarului general al NATO, Rose Gottemoeller, care a vizitat orașul lituanian Rukla unde se află staționat batalionul multinațional al Alianței, a precizat că ”este o chestiune foarte gravă”.

