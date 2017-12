Rusia avertizează SUA să nu ”se amestece” în alegerile prezidențiale după ce Washingtonul și-a exprimat îngrijorarea privind respingerea candidaturii lui Alexei Navalnîi

Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea faţă de decizia Comisiei Electorale din Rusia de a opri în mod formal candidatura liderului opoziţiei, Alexei Navalnîi. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că astfel de remarci sunt o „intervenţie directă în procesul electoral”, potrivit Deutsche Welle.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria #Zakharova described #US @StateDept’s comments on the rejection of Russian opposition activist Alexei #Navalny‘s presidential bid as “meddling in the Russian #elections” pic.twitter.com/3M4oE1ZwmS

— ГК РФ 🇷🇺 в Женеве (@RusConsulGen) December 27, 2017