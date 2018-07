Secretarul general al NATO oferă propriul exemplu pentru a reduce tensiunile între Donald Trump și aliații europeni: În anii ’90 am fost responsabil pentru tăierea bugetului Apărării în Norvegia

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut vineri un apel la calm către toți aliații înaintea summitului de săptămâna viitoare, în condițiile în care tema cheltuielilor militare reprezintă un subiect major pe agenda reuniunii, iar avertismentele președintelui SUA față de aliații europeni care nu își sporesc bugetele Apărării lasă loc de incertitudine cu privire la potențiale tensiuni în cadrul summitului de la Bruxelles.

”Nu am promis că toți aliații vor cheltui 2% într-un an sau în anul următor”, a declarat înaltul oficial pentru Politico Europe, arătând trend-ul de creștere în condițiile în care în anul 2014, doar trei state aliate alocau minim 2% din PIB pentru Apărare, iar în prezent asistăm la al patrulea an consecutiv de sporire a bugetelor militare în țările aliate europene și Canada.

”Pentru acest an mă aștept ca opt state membre să respecte acest angajament”, a spus Stoltenberg. Cele opt state membre sunt Statele Unite, Regatul Unit, Grecia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia şi România.

În raportul anual al secretarului general al NATO, prezentat în luna martie, șase țări membre aliate au alocat 2% din PIB pentru Apărare în 2017: SUA (3.5%), Grecia (2.3%), Marea Britanie (2.15%), Estonia (2.1%), Polonia (2%) și România (2%). Mai mult, în cazul României, țara noastră este statul membru care a investit cei mai mulți bani din bugetul Apărării pentru dezvoltarea capabilităților militare.

Pe de altă parte, luna trecută, în marja reuniunii miniștrilor Apărării din țările NATO, Jens Stoltenberg a anunțat al patrulea an consecutiv de creștere a cheltuielilor militare în țările europene și Canada.

Cunoscut fiind faptul că tema partajării echitabile a responsabilităților (n.r. – burden sharing) amenință să pericliteze unitatea transatlantică, Jens Stoltenberg a făcut apel la calm și a ținut să reamintească că el însuși, în calitate de ministru de Finanțe al Norvegiei, a fost responsabil pentru reducerea bugetului militar al țării sale în anii 1990.

“Când eram ministru de finanțe în Norvegia în anii 1990, am fost responsabil pentru tăierea bugetului pentru apărare în Norvegia”, a recunoscut el.

Recent, Donald Trump a trimis o scrisoare către nouă țări membre NATO, inclusiv Germania, în care le solicită să își păstreze angajamentul de a-şi creşte cheltuielile militare, odată cu apropierea summitului Alianţei Nord-Atlantice din 11-12 iulie de la Bruxelles. Liderul american este așteptat să insiste asupra acestei chestiuni asemenea discursului dojenitor de la reuniunea specială din 25 mai 2017, când aliații NATO au inaugurat noul sediu.

De altfel, Casa Albă a precizat că președintele Donald Trump va transmite la summitul NATO că Statele Unite nu sunt dispuse să fie exploatate financiar de către aliați.

