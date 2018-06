Șeful statului, întrevedere cu Președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Miroslav Lajčák: “La provocări comune nu putem vorbi decât despre soluții colective”

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit astăzi la Cotroceni pe Președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Miroslav Lajčák, alături de care a susținut o declarație comună de presă remisă Calea Europeană.

Conform șefului statului, România sprijină toate demersurile ONU, precizând că “la provocări comune nu putem vorbi decât despre soluții colective”.

La rândul său, Miroslav Lajčák a detaliat care sunt prioritățile mandatului său și a precizat că “România este foarte respectată pentru activitatea de menținere a păcii, este unul dintre contributorii de frunte pentru menținerea păcii și este foarte activă în domeniul păcii”.

Redăm mai jos declarația integrală comună de presă a celor doi oficiali:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis:

Bună ziua!

Doresc să-i mulțumesc în mod deosebit Președintelui Adunării Generale a ONU, domnul Miroslav Lajčák, pentru că a răspuns pozitiv la invitația mea de a vizita România, o invitație pe care i-am adresat-o anul trecut, când am avut o întâlnire foarte bună la sediul ONU de la New York. Am avut și atunci discuții foarte bune. Atunci, domnul Președinte a fost la începutul mandatului, cu obiective pe care le-am considerat foarte bune. L-am încurajat atunci să meargă înainte cu toată forța, lucru care s-a și întâmplat, și o să revin la asta, și am avut discuții și astăzi foarte bune.

Am exprimat cu ocazia întâlnirii angajamentul ferm al României pentru susținerea ordinii globale bazate pe norme și principii, și am subliniat că respectarea dreptului internațional a constituit și este o constantă pe care dorim să ne construim politica.

Organizația Națiunilor Unite a fost înființată după o mare catastrofă globală cu scopul de a crea un cadru care este în situația de a menține pacea și rămâne cel mai reprezentativ și legitim for global, iar România a fost și rămâne un puternic susținător al activității ONU. Iar într-o lume în care de multe ori valorile tradiționale, pe care le-am adoptat și noi, sunt puse sub semnul întrebării, am reiterat sprijinul nostru ferm pentru abordările multilaterale.

La provocări comune nu putem vorbi decât despre soluții colective, iar ONU, în special Adunarea Generală, oferă cea mai amplă platformă de consultare și dialog pentru găsirea acestor soluții.

Totodată, am discutat cu domnul Președinte al Adunării Generale despre Președinția României al Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie, va dura șase luni de zile, și, în acest timp, noi ne vom exprima și vom fi adepții unui parteneriat foarte strâns între Uniunea Europeană și ONU.

Iar în ceea ce privește alte aspecte ale discuției de astăzi, cred că este bine să subliniez că am discutat evoluții regionale, și domnul Președinte este un foarte bun cunoscător al regiunii noastre și mă bucur foarte mult că am reușit împreună să identificăm o trăsătură comună care poate deveni importantă. Amândoi suntem convinși că relația transatlantică este extrem de importantă, este parte din nucleul valorilor noastre.

Am discutat, de asemenea, aspecte de securitate, Marea Neagră, inițiative care țin și de securitate, și de dezvoltarea Mării Negre. Am discutat aspecte care țin de dezvoltare la modul general, și aici aș vrea să reiterez importanța așa-numitei Agende 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, o Agendă dezvoltată de ONU și care a fost, practic, adoptată în 2015, extrem de importantă nu numai pentru dezvoltarea regiunii noastre, dar și pentru regiunea noastră.

Domnul Președinte s-a implicat extrem de mult într-un document care este aproape de finalizare, este vorba despre Compactul Global privind migrația sigură, ordonată și reglementată. Avem semnale că negocierile se vor finaliza în curând și vor fi încununate de succes. Pentru acest lucru și pentru felul în care domnul Președinte Lajčák s-a implicat în dezvoltarea ONU, l-am felicitat și cred că este un lucru care este important, că un politician foarte bine profilat din regiunea noastră a ajuns nu doar să fie Președintele Adunării Generale, ci a ajuns să fie un Președinte care și-a pus o marcă distinctă pe această Președinție, care chiar dacă nu s-a încheiat încă, putem să spunem că a fost un succes.

Domnule Președinte, vă felicit și vă dau cuvântul!

Președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, domnul Miroslav Lajčák:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule Președinte! Bună ziua, doamnelor și domnilor!

Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici, la București, azi, și aș vrea să-i mulțumesc Președintelui Iohannis pentru amabila invitație de a vizita România. Am acceptat cu plăcere această invitație, ca o ocazie să continuăm dialogul pe care îl avem în diverse locuri.

Îmi face multă plăcere ca, parte a vizitei mele la București, să primesc astăzi titlul de Doctor Honoris Causa de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, o dovadă în plus a sprijinului României pentru multilateralism și pentru Națiunile Unite.

Cum a spus și domnul Președinte, ne-am întâlnit la începutul mandatului meu, în septembrie, când domnul Președinte a vizitat Organizația Națiunilor Unite, și l-am informat în legătură cu prioritățile mele, cu planurile mele.

Acum, nouă luni mai târziu, a fost o bună ocazie să îl informez pe scurt pe domnul Președinte în legătură cu rezultatele, în legătură cu lucrurile pe care le-am realizat până acum. Adevărul este că reprezint 193 de state membre ale ONU, dar sunt, de asemenea, și membru al Grupului regional al Europei de Est, din care face parte și România. Am fost sprijinit de membrii grupului pentru această funcție, deci simt că sunt cu atât mai obligat să informez țările din acest grup în legătură cu activitatea mea.

Avem patru priorități și am folosit această întâlnire pentru a discuta despre rezultate. În primul rând, migrația. Cum spunea domnul Președinte, suntem foarte aproape să cădem de acord asupra primului document multilateral care se ocupă de migrație, Compactul Global privind migrația sigură, ordonată și reglementată. Cred că vom încheia acest document în iulie.

A doua prioritate este pacea și, mai ales, împiedicarea conflictelor. În acest scop, am organizat în aprilie un eveniment la nivel înalt cu mai mulți demnitari. Am discutat despre maniera în care putem consolida activitatea sistemului Națiunilor Unite pentru a evita conflictele și pentru a păstra pacea.

Al treilea punct important, dezvoltarea durabilă, este o agendă globală pentru fiecare țară de pe această planetă. Am înregistrat progrese considerabile până acum – 65 de țări au adoptat legi cu privire la strategiile lor naționale, alte 47 vor face acest lucru anul acesta, deci vom avea mai mult de 110 țări care sunt deja prezente, cu contribuțiile lor, ceea ce demonstrează clar cât de serioasă este această agendă pentru statele membre.

Și a patra prioritate, problema reformelor. Organizația Națiunilor Unite se schimbă, evoluează, și l-am informat pe domnul Președinte în legătură cu aceste fenomene. Am discutat despre importanța multilateralismului, un sistem de organizații internaționale și norme pe care l-am pus la punct și l-am adoptat după al doilea Război Mondial cu scopul clar de a nu permite ca aceste tragedii să se mai întâmple vreodată în viitor. Trebuie să sprijinim acest sistem multilateral și îmi face foarte multă plăcere că România este un susținător puternic, și aș vrea să vă informez că România este văzută ca un membru foarte activ, vizibil și respectat în familia Națiunilor Unite. România este foarte respectată pentru activitatea de menținere a păcii, este unul dintre contributorii de frunte pentru menținerea păcii și este foarte activă în domeniul păcii. România conduce acum Comisia pentru Consolidarea Păcii la Națiunile Unite și va avea Președinția anul viitor. Este valoroasă contribuția țării dumneavoastră la principiile pe care s-a construit Organizația Națiunilor Unite și pe care funcționează. Să nu uitați că Adunarea Generală a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, documentul cel mai important, mai recent această Agendă 2030 a Dezvoltării Durabile, însă adoptarea este ceva, pe când implementarea este altceva, și trebuie să lucrăm serios, din greu, pentru a și asigura cetățenilor noștri ceea ce am promis.

Îmi face plăcere să spun că astăzi, discutând cu domnul Președinte, mi-am dat seama că România este foarte hotărâtă să-și facă datoria în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Bună ziua! Guvernul urmează să finalizeze analiza care va decide dacă România își mută Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Domnule Președinte al Adunării Generale ONU, domnul Miroslav Lajčák, spuneți-ne, vă rog, ce efecte va avea asupra României o asemenea decizie, desigur, în condițiile rezoluțiilor ONU. Domnule Președinte Klaus Iohannis, o asemenea decizie ar putea să afecteze negocierile cu privire la obținerea de către România a unui loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU? Știți despre stadiul acestei evaluări, ați vorbit cu reprezentanții Guvernului? Mulțumesc!

Președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, domnul Miroslav Lajčák: Decizia cu privire la mutarea sau nu a Ambasadei este dreptul statelor membre. Ca Președinte al Adunării Generale, nu am dreptul să comentez acest lucru, însă vreau să spun două lucruri.

În primul rând, avem o serie de rezoluții adoptate de Adunarea Generală și de către Consiliul de Securitate care se referă la acest subiect, și aș vrea să vă reamintesc că aceste rezoluții formează, de fapt, partea de drept internațional, care spune că statutul Ierusalimului trebuie să fie negociat israelieni și palestinieni, și trebuie să rezulte din aceste negocieri. Iar acest rezultat trebuie respectat de toate statele membre ale Națiunilor Unite, și aș vrea să reamintesc că această problemă a apărut pe agenda sesiunii speciale a Adunării Generale a Națiunilor Unite de pe 21 decembrie. Statele membre au votat în acest sens, 128 de state membre au votat în favoarea susținerii acestor principii menționate, și doar opt state membre au votat împotrivă.

Așa vede comunitatea internațională această problemă, legată de statutul Ierusalimului.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: O să fiu foarte franc. O astfel de decizie ar anula instantaneu orice șansă a României de a fi votată membru nepermanent în Consiliul de Securitate nu numai acum, și pentru viitor. A doua chestiune, știu că la Guvern s-a început un proces de evaluare, decizia nu este la Guvern, după cum probabil vă amintiți, dar dacă dumnealor vor să facă o evaluare, o pot face. Însă nu am primit încă nicio informație despre stadiul acestei evaluări. Vă mulțumesc!