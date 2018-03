Start oficial pentru PESCO. 25 de state membre ale UE, printre care și România, au adoptat o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a cooperării structurate permanente

La patru luni după ce au semnat o notificare comună privind cooperarea structurată permanentă în materie de securitate, cunoscut sub numele de PESCO, miniștrii din 25 de state membre ale UE au făcut marți primii pași oficiali în vederea creării unei armate comune la nivelul UE.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, a catalogat această reuniune drept una „istorică”.

„Este o zi istorică pentru Consiliu deoarece, pentru prima dată, miniștrii (apărării) vor lua primele decizii formale cu privire la proiectele legate de PESCO și de statele membre care participă la aceste proiecte”, a spus Mogherini înainte de a participa la Consiliu.

“We will have today the first ever Council in the formation of #PESCO so somehow it’s a historic moment. The Ministers will take first decisions on PESCO projects” @federicamog meets journalists before today’s historic #FAC pic.twitter.com/k81I8mEOV7

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) 6 martie 2018