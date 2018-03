Steagurile de la sediul Comisiei Europene au fost coborâte în bernă în semn de omagiu adus jandarmului erou al atacului terorist din Franța

Comisia Europeană a coborât astăzi steagurile în bernă, în semn de omagiu adus locotenent-colonelului Arnaud Beltrame, care s-a oferit voluntar în schimbul eliberării unui ostatic în timpul atentatului terorist din sudul Franței în cadrul căruia cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite.

”Arnaud Beltrame s-a pus în calea răului pentru a salva o altă ființă umană. L-a costă viața. Datorăm cu toții o mare recunoștință acestui erou. Solidaritate cu victimele atacului terorist și cu Franța”, a anunțat executivul european în cadrul unei postări pe Twitter.

Arnaud Beltrame put himself in harm’s way to save another human being. It cost him his life. We all owe a huge debt of gratitude to this hero. Our flags at half mast. Solidarity with the victims of the terrorist attack and with France. #HommageNational pic.twitter.com/JMJ4DtWoYf

