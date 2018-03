Studiu Mercer: București, pe locul 107 din 231 de orașe ale lumii privind calitatea vieții. Capitala României este devansată de capitalele UE din regiune

Capitala Austriei, Viena, este şi în 2018, pentru al nouălea an consecutiv, oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din lume, conform studiului anual “Quality of Living 2018“, realizat de compania consultanţă Mercer, cu sediul la New York, în care Bucureştiul apare pe locul 107 din 231 de oraşe analizate, informează Reuters şi AFP.

Capitala Austriei este apreciată pentru siguranţa oferită locuitorilor săi, pentru eficienţa sistemului de transport în comun şi diversitatea structurilor culturale şi de petrecere a timpului liber, scrie Agerpres.

Viena este urmată de Zurich (Elveţia), Auckland (Noua Zeelandă) şi Munchen (Germania) la egalitate pe locul al treilea. Vancouver, oraş clasat pe locul cinci, oferă cea mai bună calitate a vieţii din America de Nord. Singapore pe locul 25 şi Montevideo pe locul 77 sunt cel mai bine clasate oraşe din Asia şi America Latină. În cazul oraşelor din Africa, cea mai bună calitate a vieţii o oferă oraşul Durban din Africa de Sud, care se află pe locul 89 la nivel global.

În total, Europa are opt din primele zece oraşe cu cea mai bună calitate a vieţii. Germania (Munchen, Frankfurt și Dusseldorf) şi Elveţia au fiecare trei oraşe în top zece, în timp ce Noua Zeelandă, Canada şi Australia au fiecare câte un oraş.

Bucureștiul, devansat de Praga, Budapesta, Bratislava, Vilnius sau Varșovia, dar nu și de Sofia

Studiul arată că, în ultimii 20 de ani, standardele de viaţă au crescut cel mai mult în unele state din Europa de Est, precum Sarajevo, care acum este pe locul 159 şi Bratislava, care a urcat până pe locul 80.

Cel mai bine clasat oraș din regiune este Praga (locul 69), urmat de Budapesta (locul 76), Vilnius (locul 81) și Varșovia (locul 82), Talin (locul 87) și Riga (locul 90).

Chiar dacă se clasează pe locul 107 din 231 de oraşe analizate, Bucureştiul oferă o calitate a vieţi mai bună decât Doha, Rio de Janeiro, Beijing, Kuwait City, Mexico City, Istanbul, Sofia, Belgrad sau Kiev.

.