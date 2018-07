SUA și țările europene, inclusiv România, sprijinite de foști lideri mondiali. Anders Fogh Rasmussen, Joe Biden și alte personalități globale au lansat Comisia Transatlantică pentru Integritate Electorală

Foști lideri mondiali, între care un fost secretar general al NATO, un fost vicepreședinte al SUA și alți foști șefi de stat și de guvern, au înființat Comisia Transatlantică pentru Integritate Electorală, un organism care avertizează că nicio parte a Atlanticului nu este ”pregătită adecvat pentru noul val de ingerințe în alegeri” pentru peste 20 de momente electorale ce vor avea loc în anii următori.

Conform unei declarații remise CaleaEuropeana.ro, Comisia, înființată sub egida Fundației Alianței pentru Democrație, transmite că la un an și jumătate de la alegerile prezidențiale, Statele Unite nu sunt pregătite pentru potențiale interferențe în alegerile parțiale pentru Congres de la finalul acestui an, iar europenii sunt, de asemenea, nepregătiți pentru astfel de situații, atât la nivelul UE, cât și la scară națională.

Comisia Transatlantică din care fac parte, în calitate de membri fondatori, Anders Fogh Rasmussen (fost secretar general al NATO și fost prim-ministru al Danemarcei), Joe Biden (fost vicepreședinte al SUA), Felipe Calderon (fost președinte al Mexicului) sau Toomas Hendrik Ilves (fost președinte al Estoniei), a fost înființată în cadrul primului summit al Alianței pentru Democrație, desfășurat luna trecută la Copenhaga.

Avertisment pentru SUA: Acțiunile și retorica administrației actuale nu sunt sincronizate

”La optsprezece luni după alegerile prezidențiale din 2016, SUA nu sunt pe deplin pregătite pentru următorul val de interferențe electorale cu care s-ar putea confrunta în noiembrie și apoi. (…) În prezent, există nouă legi electorale, majoritatea dintre ele bipartizană, care așteaptă să fie luate în considerare. În plus, există o nevoie urgentă de comunicare semnificativă între ramurile executive și legislativă de la nivel guvernamental. În timp ce administrația actuală a luat măsuri pozitive pentru a proteja sistemele de vot, acțiunile și retorica sa nu au fost mereu sincronizate, ceea ce a dus la confuzie în cadrul Congresului și, cel mai important, la nivelul electoratului american”, a transmis Comisia, în contextul în care alegerile în cadrul cărora Donald Trump și Hillary Clinton și-au disputat fotoliul prezidențial a rămas un subiect de actualitate pe agenda politică americană, declanșându-se inclusiv anchete cu privire la implicarea Rusiei în manipularea procesului electoral american.

Comisia Transatlantică va lansa un proces de monitorizare a riscurilor electorale în Europa. Alegeri vor avea loc și în România, în anii 2019 și 2020

În ceea ce privește Europa, unde referendumul pentru Brexit a provocat vulnerabilități în relația dintre decident și electorat, exploatate prin tehnici și măsuri de dezinformare în favoarea populismului, Comisia Transatlantică și-a propus să înființeze un proces de monitorizare a riscurilor electorale de pe continent.

”Provocarea cu care se confruntă SUA nu este mai mică pe cealaltă parte a Atlanticului: aproape 20 de țări europene vor avea alegeri în următorii doi ani, inclusiv alegerile pentru Parlamentul European. Dar Europa rămâne în mare măsură nepregătită, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Europenii nu aduc resursele acolo unde este necesar, în special pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari ale narațiunilor hiperpartizane care exploatează problemele ce divizează. Avem nevoie de un răspuns global la nivelul UE, care să integreze nu doar comunicațiile legislative și strategice, ci și soluțiile tehnologice pentru dezinformare. În anul următor, Comisia va lansa o serie de monitorizări pentru riscuri electorale pentru a ajuta țările europene să identifice mai bine și să abordeze vulnerabilitățile cu care se confruntă în prevenirea următorului val de interferențe străine”, au transmis membrii Comisiei.

Între cele 20 de țări europene care vor organiza alegeri în anii viitori se numără și România. În 2019, cetățenii români vor fi chemați la urne pentru alegerile prezidențiale, iar în 2020, pentru cele locale și parlamentare.

De altfel, România a fost dată și ca exemplu la summitul Alianței pentru Democrație, în cadrul căruia s-a înființat și Comisia menționată. ATunci, fostul vicepreședinte american Joe Biden a criticat, liderii autoritari care „alimentează fricile oamenilor și dau întotdeauna vina pe alții”. Intitulat „Democrația în era revenirii autoritarismului”, discursul s-a referit la excesele totalitare manifestate inclusiv în Europa, oferind trei exemple – Polonia, Ungaria și România.

