Summit Bulgaria-România-Austria. Președintele Klaus Iohannis, despre bugetul UE post 2020: Este nevoie de păstrarea unor domenii tradiționale care și-au dovedit importanța – Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune

Președintele Klaus Iohannis și omologii săi bulgar și austriac, Rumen Radev și Alexander Van der Bellen, s-au reunit vineri, la Ruse, într-o reuniune informală la nivel de șef de stat ai țărilor care dețin succesiv Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene (UE) în acest an și în primul semestru al anului viitor. În cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul discuțiilor, șeful statului a susținut că bugetul Uniunii Europene post 2020 trebuie să păstreze finanțarea pentru „domenii tradiționale care și-au dovedit viabilitatea și importanța”, așa cum este cazul Politicii Agricole Comune și a Politicii de coeziune.

Declarația președintelui vine în contextul în care prioritățile și propunerile Comisiei Europene din acest an, îndeosebi cea privind bugetul multianual UE, fac parte din foaia de parcurs #EURoad2Sibiu, orașul din România unde se va ține în premieră, de Ziua Europei pe 9 mai 2019, un summit al șefilor de stat sau de guvern. Comisia Europeană și statele UE și-au asumat ambiția de a încheia negocierile pentru viitorul CFM până la alegerile europene din 2019, programate pentru 23-26 mai 2019.

„Dunărea, ca și cale de comunicație, poate fi folosită pentru a sublinia câteva caracteristici foarte importante ale Uniunii Europene pe care ni le dorim. Noi dorim o Europă unită, solidară care se caracterizează prin coeziune și, cel mai important, o UE apropiată de cetățenii europeni”, a declarat Iohannis.

Președintele a transmis că a discutat cu omologii săi despre viitorul UE, CFM, Brexit și cooperarea în plan regional: ”Am ajuns la concluzia că este foarte important să lucrăm noi și echipele noastre și echipele guvernamentale pentru președinții pentru că 6 luni de președinție este foarte puțin, este foarte puțin probabil să reușești să iei un dosar de la început și să îl duci până la sfârșit în șase luni”. Colaborarea între cele trei state poate să ducă la ”consistență” în cooperarea pe anumite teme și ”lucrul cel mai important pe care l-am subliniat împreună este să susținem valorile europene”, a susținut șeful statului după întrevderi cu omologii bulgar și austriac.

„Dosare concrete sunt nenumărate, crize avem în fiecare an și apar în fiecare an. Dacă ne îngrijim de valorile noastre, de solidaritate, de unitate, de coeziune – foarte important în pregătirea bugetului- egalitatea în tratament între statele membre, aceste lcururi dau valoare și colaborării noastre și credem că dă plus valore întregii uniuni”, a mai transmis șeful statului.

„România, ca țară care va avea președinția Consiliului UE în prima parte a anului 2019 și-a propus ceva special, să organizăm un summit pe 9 mai 2019, la Sibiu, un summit destinat viitorului Uniunii Europene. Vrem să reușim până atunci, nu doar noi trei, ci toți 27 câți rămânem după martie 2019 să avem un proces de reflecție care duce la o viziune pentru UE post 2019, avem nevoie de așa ceva. Este insuficient și se vede din reacțiile cetățenilor noștri să ne aplecăm asupra unor lucruri concrete: comerț, libertatea de mișcare. Oamenii vor securitate,s iguranță, granițele asigurate, unitate în cadrul UE și vor să vadă politicieni determinați care se implică total pentru UE”.

Vorbind despre propunerea de buget a Comisiei Europene, șeful statului a subliniat importanța păstrării finanțării în domenii importante pentru țara noastră.

„Fiind un cadru financiar multianual, am avut multe de discutat. Și aici abordările trebuie să înceapă de la principii: echitate, soldiaritate unitate. Este nevoie de păstrarea unor domenii tradiționale care și-au dovedit viabilitatea și importanța, Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune, foarte importante și pentru Bulgaria și pentru noi”, a declarat Iohannis.

Cu toate acestea ”este nevoie să finanțăm și domenii care au avut pâncă acum o finanțare mai degrabă modestă” precum educația, apărarea, cercetarea, apărarea granițelor în contextul crizei migrației, a subliniat președintele.

Comisia Europeană a propus miercuri un buget pe termen lung de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (1.279 miliarde euro, având în vedere inflația) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11 % din venitul național brut al UE 27.

În același timp, Comisia a examinat în mod critic domeniile în care se pot face economii și în care se poate îmbunătăți eficiența. Comisia propune o reducere moderată a finanțării pentru politica agricolă comună și politica de coeziune, de 5 %, respectiv 7% – pentru a reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre, în timp ce banii alocați programului Erasmus vor fi dublați.

Bugetul Uniunii Europene, comun tuturor celor 28 de state membre, este organizat sub forma unui Cadru Financiar Multianual (CFM) care este stabilit pentru perioade de câte 7 ani. CFM prevede prioritățile bugetare, sumele anuale maxime pe care Uniunea Europeană le poate cheltui pentru diferite domenii de politică și dispozițiile pe care bugetul anual al Uniunii va trebui să le respecte, punând astfel bazele disciplinei financiare. CFM îi permite Uniunii Europene să desfășoare politici comune de-a lungul unei perioade de timp suficient de lungi pentru ca acestea să fie eficiente, adică 7 ani. CFM este atât o expresie a priorităților politice pentru perioada în care este aplicat, cât și un instrument de planificare bugetară. CFM în sine nu reprezintă bugetul Uniunii Europene pentru cei 7 ani, ci doar stabilește plafoanele maxime pe care bugetul comunitar le poate pune la dispoziție pe categorii de priorități, precum și elemente care țin de flexibilitatea acestui buget. În prezent, ne aflăm în timpul CFM 2014 – 2020, care se va încheia la 31 decembrie 2020.

Procedura privind adoptarea viitorului Cadru Financiar Multianual a început, oficial, în data de 2 mai 2018, când Comisia Europeană a dat publicității propunerea de regulament privind noul CFM . Negocierile între statele membre se încheie, de facto, cu un acord politic al șefilor de stat și de guvern în cadrul unei ședințe a Consiliului European. În baza acestui acord politic, Parlamentul European și Consiliul UE încep negocierile asupra formei finale a Regulamentului CFM. La finalul negocierilor, Consiliul UE adoptă cu unanimitate de voturi regulamentul privind noul CFM numai după ce acesta a fost votat de Parlamentul European, fiind necesar să se obțină o majoritate simplă din voturile deputaților europeni. Este de preferat ca acordul politic la nivelul Consiliului European să fie adoptat în primul semestru din 2019, cel târziu la Consiliul European din 9 mai 2019 de la Sibiu, astfel încât Consiliul UE și Parlamentul European să aibă suficient timp să adopte regulamentul privind noul CFM până la finalul anului 2019. În acest caz, Comisia Europeană și statele membre vor avea la dispoziție cel puțin 12 luni până se încheie actualul CFM pentru a adopta acordurile de parteneriat și programele de finanțare necesare pentru funcționarea noului Cadru Financiar Multianual și absorbția fondurilor europene de către statele membre. În cazul în care negocierile se prelungesc după 31 decembrie 2019, atunci se va întâmpla la fel ca în actualul CFM 2014 – 2020, care a fost adoptat de Consiliul UE la sfârșitul anului 2013, cu doar o lună înaintea de încheierea Cadrului Financiar Multianual 2007 – 2013. Drept consecință, toate acordurile de parteneriat și programele de finanțare au fost adoptate cu întârziere, iar guvernele statelor membre au început să absoarbă cu întârziere fondurile europene aferente noului CFM.

.