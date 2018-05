Summit „Tech for good” la Paris. Președintele Emmanuel Macron s-a întâlnit cu peste cincizeci de antreprenori din Silicon Valley, inclusiv liderii Facebook, Uber și IBM

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis miercuri un mesaj important șefilor celor mai mari companii de tehnologie din lume: „dacă doriți să continuați să faceți afaceri în Europa, trebuie să începeți să vă gândiți mai mult la contribuția voastră pentru societate la toate nivelurile”. Mesajul a fost transmis la un summit desfășurat la Paris intitulat „Tech for good” la care au participat cincizeci de antreprenori din Silicon Valley, inclusiv fondatorul Facebook Mark Zuckerberg.

„Vă mulțumesc pentru că ați fost aici (…) Dar după cum știți, în lume asta nu este prânz gratis”, a glumit liderul de la Elysee, potrivit Politico Europe.

„Cred că este foarte important acum … să fim siguri că îmbunătățim situațiile sociale, inegalitățile, schimbările climatice și că abordăm împreună aceste probleme comune”, a continuat el. El a adăugat că „nu este posibilă o scutire de consecinţe de o singură parte, chiar dacă faceţi afaceri bune”.

Cu această ocazie, Uber a anunţat că va lansa o schemă de asigurări sociale pentru şoferii care prestează servicii de transport concurente cu taximetria clasică. Asigurările vor fi gratuite pentru colaboratorii firmei care au efectuat cel puţin 150 de curse în ultimele opt săptămâni şi vor acoperi costurile principale şi pierderile ca urmare a accidentelor sau concediilor post-natale.

La rândul său IBM a promis că va oferi 1800 de locuri de muncă noi în Franţa, în următorii doi ani, în domenii de vârf cum ar fi inteligenţa artificială, platformele blockchain şi servicii informatice în cloud. „Preşedintele Macron face un pariu mare şi inteligent că inteligenţa artificială va transforma toate locurile de muncă, toate profesiile şi toate industriile”, a declarat Rometty.

Zuckerberg s-a întâlnit cu preşedintele Franţei la o zi după ce a fost audiat în Parlamentul European, unde şi-a cerut scuze utilizatorilor mediilor sociale din Europa şi le-a promis o protecţie mai bună a datelor personale.

Discuțiile au loc în contextul în care Macron luptă pentru introducerea unei noi fiscalităţi pentru actorii din industria IT. Giganţi IT precum Google, Apple, Facebook şi Amazon plătesc în prezent impozite de 9%, cu mult sub procentajul de 23% care vizează companiile din alte domenii.

Totodată, un proiect de lege împotriva știrilor false pe social media, înaintat de membrii partidului La Republique En Marche al președintelui, este în prezent dezbătut în parlament. Oficialii guvernamentali de rang înalt, inclusiv ministrul Culturii, Françoise Nyssen, solicită Uniunii Europene să revizuiască directiva privind comerțul electronic – o legislație de referință din 2000, care stă la baza situației juridice a majorității platformelor digitale din UE.

.