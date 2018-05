Summitul istoric între Donald Trump și Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie, în Singapore

Președintele american Donald Trump a anunțat data și locul unde va avea loc întâlnirea istorică cu omologul său nord- coreean Kim Jong-Un pentru a discuta despre denuclearizarea Peninsului Coreene.

”Mult așteptata întâlnire cu Kim Jong-Un va avea loc în Singapore, pe data de 12 iunie. Vom încerca amândoi să transformăm acest moment într-unul special pentru pacea globală”, a punctat Trump în cadrul unui mesaj pe Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018