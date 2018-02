Sute de mii de oameni au ieșit în stradă la Atena. Grecii au manifestat împotriva folosirii denumirii de ”Macedonia” de către fosta republică iugoslavă

Sute de mii de greci au ieșit duminică în stradă, în piața Syntagma din fața Parlamentului elen pentru a se opune folosirii denumirii ”Macedonia” de către fosta republică iugoslavă, anunță ABC News.

#Athens Over 1,500,000 Greeks from across #Greece gathered to protest against the YES MEN politicians/puppets and the use of the name of #Macedonia by Slavs who came to our region 1000 years after Alexander the Great #Συλλαλητηριο #Μακεδονια #ΕΛΛΑΣ pic.twitter.com/KRXCD86p7G

— Ancient King (@AK7FZ) February 4, 2018