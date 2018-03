Tensiunile comerciale între UE și SUA escaladează. Donald Trump amenință că va impune taxe vamale la importurile auto dacă UE va reacționa la tarifele pentru oţel şi aluminiu

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Uniunea Europeană cu majorarea taxelor la importurile de automobile, condamnând “politicile și afacerile comerciale foarte proaste” stabilite în perioada predecesorilor săi, poziție care vine în completarea anunțului de săptămâna aceasta, când liderul de la Casa Albă a făcut publică decizia de a impune taxe suplimentare la importurile de aluminiu și oțel, hotărâre care a stârnit un val de critici din partea partenerilor comerciali ai SUA, informează Politico Europe.

”Statele Unite au un deficit comercial anual de 800 de miliarde de dolari, ca urmare a “tranzacțiilor și politicilor noastre” foarte proaste ”, a scris președintele american pe Twitter. ”Locurile noastre de muncă și prosperitatea sunt acordate unor țări care au profitat de noi ani de zile. Ei râd de cât de nesăbuiți au fost liderii noștri. Destul!”, a completat Trump.

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018