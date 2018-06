Tensiunile cu SUA continuă. Statele G7 critică taxele vamale impuse şi avertizează că ar putea începe un război comercial

Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a fost puternic criticat de miniştrii de Finanţe ai celorlalte state din G7, după ce SUA au anunţat că începând de vineri, 1 iunie, vor aplica taxe vamale la importurile de oţel şi aluminiu provenite din Uniunea Europeană, Mexic şi Canada, transmite BBC News.

Toate celelalte şase state din G7 (Germania, Franţa, Italia, Japonia, Canada şi Marea Britanie) plătesc acum taxe vamale la oţel şi aluminiu. După o reuniune a miniştrilor de Finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din G7 (principalele şapte state industrializate din lume), în staţiunea montană Whistler din Columbia Britanică, Canada, cele șase au dat publicităţii o declaraţie în care cer secretarului american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, să transmită preşedintelui Donald Trump „dezamăgirea şi temerea lor unanimă” privind taxele vamale aplicate la importurile de oţel şi aluminiu.

De asemenea, în declaraţie sunt solicitate măsuri decisive pentru rezolvarea disputei privind taxele vamale la reuniunea liderilor G7 care va începe vineri în Charlevoix, Quebec.

Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a avertizat că un război comercial ar putea începe în „câteva zile”, în timp ce preşedintele Donald Trump a insistat pe Twitter că, în privinţa comerţului, SUA „au fost înşelate ani de zile de alte ţări”.

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018