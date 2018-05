Teodor Necșoiu, Directorul General al Optoelectronica 2001 SA, interviu pentru CaleaEuropeană: Vom participa alături de alte două firme la competiția din iunie care va defini consorțiul ce va construi un laser destinat apărării

Teodor Necșoiu, Directorul General al Optoelectronica 2001 S.A., una dintre cele mai importante companii dedicate cercetării, cu capital integral românesc, a anunțat în cadrul interviului acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană că firma pe care o reprezintă va lua parte, alături de alte două companii europene, la competiția privind construirea unui laser de mare putere în domeniul apărării. Laserul va putea fi folosit la distrugerea dronelor sau rachetelor, Uniunea Europeană alocând 5 milioane de euro, într-o primă fază, pentru realizarea acestui proiect care trebuie finalizat până la finalul anului 2027.

Necșoiu a luat parte la expoziția Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018, cea mai mare conferință și expoziție de apărare, securitate și aeronautică din estul Europei care a reunit la Romaero Băneasa, între 16 și 18 mai, peste 270 de expozanţi din domeniile apărării, securităţii cibernetice şi aeronauticii.

Redăm mai jos interviul integral:

Dan Cărbunaru: Bună ziua! Suntem la Optoelecronica, pe platforma de la Măgurele, unde recent, în mod oficial, România a devenit deținătoarea celui mai puternic laser din lume, o companie de tradiție cu foarte mulți ani de cercetare în spate și sperăm cu foarte mulți ani în față.

Director general Teodor Necșoiu: Și noi vă mulțumim foarte mult că ne oferiți această ocazie să prezentăm câteva elemente care vizează compania noastră și să sperăm că acest lucru reprezintă un început care poate avea dimensiuni de salt înainte pentru activitățile noastre.

D.C. Când ați început activitatea? Sunteți de aproape o viață în acest domeniu, dar aș dori să vorbim despre momentul în care au fost puse bazele Optoelectronica și modul în care a evoluat această companie.

T.N. Optoelectronica are o istorie iar această istorie se identifică și cu repartiția mea la Facultatea de Electronică și Radiolocații a Academiei Militare Tehnice. Repartiția mea din 1972 pe platforma de fizică atomică în departamentul de laser al fostului Institut de Fizică București. Împreună cu colegii cu care am fost repartizați atunci, în 1972, am dezvoltat acest domeniu culminând în 1985, 87, cu crearea unei secții speciale de producție, de aparatură specială pentru destinație militară. Sunt mulți ani iar în această perioadă am elaborat și primele programe de optoelectronică cu destinație militară, pe care le-am multiplicat cu colaborări în Polonia, în Bulgaria, în Ungaria și în China. Noi am fost parteneri în cadrul acestor cercetări cu aceste țări. Am fost parteneri destul de bine poziționați, scopul nostru fiind acela de a face dispozitive speciale cu laser, dispozitive care vizau dotarea tehnicii militare cu astfel de echipamente, cu laser.

Optoelectronica actuală s-a înființat în anul 2000, dar printr-o serie de prefaceri, de transformări care au avut loc pe platforma de fizică atomică, care au culminat cu realizarea acestei societăți, Optoelectronica 2001 S.A. Anul 2001 are o simbolistică aparte, pentru că se afla la confluența mileniilor, fiind o societate privată, cu capital integral românesc care are un număr de 35 de persoane (cercetători, tehnicieni și persoane de înaltă calificare) care își desfășoară activitatea în cadrul unei secții de producție din cadrul unității.

D.C. Dumneavoastră ați înființat această companie când România nu era nici țară membră NATO, nici stat membru UE. Din punct de vedere militar s-au întâmplat multe lucruri, dar și din punct de vedere economic, dacă ne gândim la UE și NATO. După 18 ani de activitate, în care România a pierdut foarte multe milioane de români, mulți dintre ei forță de muncă foarte bine calificată – se vorbește de pierderile din zona de cercetare acolo unde lipsa de acces la tehnologie și salariile scăzute i-au determinat pe mulți să plece. Cum ați reușit să țineți peste 30 de specialiști în această companie și care sunt principalele lor preocupări?

T.N. Trebuie să vă spun cu sinceritate că am avut și noi oameni care au lucrat la noi, iar în momentul de față activează în Canada, Germania, SUA. Este adevărat că nu au fost mulți, dar câțiva au fost și au plecat. Nu am putut să-i oprim, n-am putut să aplicăm nicio metodă. Dar oamenii, în general, au plecat după 90. Până în 90, nu.

Laboratorul de dispozitive speciale cu laser, cum îi spuneam noi DSL – dispozitive speciale cu laser, a fost un laborator în care noi eram, mi-aș putea permite, un brand în zona aceasta, în tot fostul lagăr socialist, noi și polonezii aflându-ne pe o poziție avansată. Realizam lasere pentru aplicații militare, proiectam, realizam și multiplicam. Așa se face că multă din tehnica militară de până în 1990 a fost dotată cu echipamente optoelectronice făcute de acest Laborator de dispozitive speciale cu laser.

D.C. Care este situația la acest moment?

T.N. Optoelectronica 2001 S.A. este o societate privată, dar este o societate de cercetare în științele fizicii și știință avansată. Este o societate privată și românească care este organizată de la început dezvoltând trei compartimente: un compartiment de cercetare-dezvoltare, un compartiment de producție, printr-o secție de producție și un compartiment administrativ.

Am ținut cont când am construit aceste departamente. Activitățile care s-au derulat, se derulează și se vor derula în aceste departmante vizau activități sau direcții de cercetare care au segment de piață bine conturat și bine definit. Așa se face că departamentul de cercetare și dezvoltare are și înainte de 2000, chiar după 90, tematici de cercetare care au fost preluate de la fostul Laborator cu dispozitive speciale cu laser, care funcționase până în anii 90, printre acestea fiind cercetări de fizică din domeniul ultravioletelor, vizibil și infraroșu, apropiat în îndepărtat, cercetări din domeniul optoelectornicii echipamentelor cu laser, cercetări în domeniul micro-opticii, o serie de produse din domeniul de contrafaceri (holograme) pe care le fabricăm în cadrul unor linii, secții de producție.

Tot în cadrul departamentului de cercetare desfășurăm activități de cercetare care vizează realizarea de echipamente pentru detecția documentelor false. Am fost nevoiți să dezvoltăm acest domeniu ca urmare a acțiunilor externe și am realizat și o mică linie de fabricație capabilă să producă astfel de echipamente în totalitate. Echipamentele au fost realizate de noi cu câteva colaborări.

Echipamentele, concepția, proiectarea, softul aferent au fost realizate în cadrul Optoelectronicii. Așa se face că la competițiile naționale și internaționale am reușit să câștigăm și am livrat cu 4 ani în urmă peste 70 de echipamente complexe de detectare a documentelor false în toate ambasadele de pe mapamond. A fost o mare realizare pentru noi, o recunoaștere a potențialului tehnico-științific, și am continuat apoi să dezvoltăm acest domeniu, gândindu-ne și la posibilitățile din țara noastră. Așa se face că Poliția de Frontieră, în majoritatea echipamentelor de detectare a documentelor false, este dotată cu echipamente făcute la noi, livrate prin cadrul unor licitații naționale.

Așa se face că acest domeniu ne-a permis să dezvoltăm colateral și domeniul de identificare a persoanei. Echipamentele de identificare a persoanei vizează identificarea persoanei prin ochi, față sau papilare. Echipamentele biometrice au fost realizate și omologate la noi, fiind primul echipament omologat. Din păcate, până în momentul de față – echipamentul a fost omologat acum 3 ani – nu am putut să valorificăm pe piață pentru că nu au fost cerințe pe zona naostră, dar sperăm că se vor lansa astfel de competiții și vom fi prezenți la astfel de competiții.

D.C. Am avut privilegiul să vă întâlnesc la expoziție, la Black Sea Defense&Aerospace, la cea de-a 15-a ediție de la București, care a avut loc zilele trecute. Vă refereați la un proiect de anvergură cu care intenționați să obțineți sprijin european și finanțare, dar și parteneriate importante în domeniul laserului. Ne puteți spune despre ce este vorba?

T.N. Avem șase proiecte strategice, printre care tehnologii de realizare a unor module fotovoltaice în sensul creșterii eficienței acestor module fotovoltaice. Noi vrem să depășim bariera celor 20% ca eficiență prin implementarea unor tehnologicii holografice difractive. Actualmente sunt 14 module operaționale. Această folie difractivă folosită este un concentrator de radiație solară optic.

Un al doiela proiect importat este asimilarea unor tehnologii avansate de acoperire a suprafețelor metalice. Acesta presupune că, acoperind suprafața unui material care se impune să fie dur și se impune să fie rezistent la coroziune.

Un al treilea proiect este asimilarea unor platforme complexe de identificare a persoanei și prin recunoaștere facială și papilare, combată cu sistemele de detecție a documentelor false.

Suntem în faza de finalizare a lobaratorului de expertize criminalistice privat. Avem procedurile întocmite.

Ultimul proiect mare este asimilarea unui laser de mare putere. Noi avem experință în realizarea de laser, e adevărat, de mai mică putere, pe care până în 90, i-am furnizat Armatei.

Ne propunem să realizăm laseri de putere mai mare cu apliație industrială, dar ne-am propune și să realizăm laseri cu puteri și mai mari pentru aplicațiile militare. Aceată posibilitate ne este oferită de ideea de în comunitatea europeană a fost lansat un proiect pentru construirea unui laser de 100 de kW putere continuă pentru nevoie de apărare, laserii aceștia fiind plasați pe anumiți vectori spațiali, vectori tereștri, vectori navali.

Sunt bucuros ca în cadrul expoziției să discut cu mai multe firme care au expertiză în sensul acesta, având deschiderea să participăm alături de ei în cadrul unui consorțiu care se va defini în luna iunie care să aibă ca sarcină să asimileze un astfel de echipament, fiind destinat pentru distrugere de obiecte de tip dronă, rachetă, etc.

Am găsit două firme cu care să depunem documentele pentru a merge la competiția aceasta, care va fi în luna iunie și cu gândul că Uniunea Europeană va aloca 5 milioane de euro într-o primă fază de realizare a acestui proiect și câteva miliarde de euro pentru realizarea unui sistem din acesta, pus pe un vector care se va defini ulterior și care va trebui să fie finalizat până în anul 2027.

Sunt tare bucuros că am găsit și firme care au fost încântate să participe la această competiție, totul este să pregătim materialele, pentru că sunt și alte firme din Europa care vor participa la această competiție.

Cu această ocazie ne vom putea pune în valoare experința și poziționarea noastră în zona aceasta, de realizări de lasere de mare putere în domeniul optoelectronicii, pentru aplicații militare.

