UE ia în calcul ideea de a înlocui Facebook cu o rețea europeană de socializare după scandalul Cambridge Analytica

Uniunea Europeană ia în calcul ideea de a crea propria rețea de socializare, care să corespundă regulilor și normelor europene, a precizat marți comisarul european pentru economie digitală, Mariya Gabriel, informează Adevărul.ro.

”De la începutul scandalului legat de Facebook am declarat că utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri care nu corespund principiilor şi normelor este inacceptabilă. Continuăm să urmărim evoluţia situaţiei. În afară de aceasta, Comisia Europeană a venit cu o iniţiativă legislativă în acest domeniu”, a punctat oficialul european.

Întrebată de jurnaliști dacă Uniunea Europeană intenționează să creeze o rețea de socializare asemănătoare Facebook în timpul actualului mandat al Comisiei Europene sau în viitorul mandat, Mariya Gabriel a punctat că ”orice inițiativă care va contribui la consolidarea statutului de lider al UE în sectorul digital merită sprijinul”. ”Luând în considerare acele reguli pe care dorim să le stabilim, astăzi acţionăm în câteva direcţii. Trebuie să susţinem posibilităţile noastre inovative. Cred în capacitatea noastră de invoare care va consolida leadershipul european în acest domeniu. Abordarea noastră în domeniul digital este diferită deoarece ne concentrăm pe protejarea datelor utilizatorilor. Ne vom continua munca în combaterea fake news, promovarea credibilității, transparenței. Cred că trebuie să ne concentrăm acum asupra transparenței pentru a ști care este sursa principală de informare, care sunt mecanismele principale, cum sunt ele folosite. Vreau ca noi să susţinem aceste eforturi”, a răspuns aceasta.

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a fost invitat în Parlamentul European pe 20 martie de către președintele Legislativului europen, Antonio Tajani, pentru a oferi explicații cu privire la scandalul în care compania Cambridge Analytica este acuzată că a utilizat fără un acord prealabil datele personale a 50 de milioane de profiluri Facebook pentru analize politice – inclusiv pentru campania electorală din 2016 a președintelui Donald Trump.

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru pentru care firma a lucrat în campania din 2016.

Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit ”Leave EU”, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.