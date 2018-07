Comisia Europeană a anunțat sâmbătă că va furniza asistență suplimentară Suediei, în vreme ce aceasta se confruntă cu zeci de incendii necontrolate pe o suprafață care se întinde pe sute de hectare, anunță DPA, citată de Agerpres.

”Comisia a lucrat fără întrerupere de când Suedia a cerut Uniunii Europene asistenţă în lupta cu incendii forestiere fără precedent”, este precizat într-un comunicat al instituției.

În plus faţă de avioanele furnizate de Italia şi Franţa, un ajutor va fi oferit acum de Germania, Lituania, Polonia şi Danemarca, prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

”UE sprijină guvernul Suediei şi poporul suedez atunci când au nevoie de ajutor”, a declarat comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides.

European solidarity continues with further help for #Sweden to control forest fires #EUCivPro #MSBse https://t.co/x8ShV27Pux pic.twitter.com/oIUQpPd8Uj

Serviciile de urgenţă din Suedia, SOS Alarm, au informat sâmbătă că numărul incendiilor a fost redus la 44, la 9.00 dimineaţa, (7.00 GMT), de la 80, câte se înregistrau vineri noaptea.

Europe stands with #Sweden in its fight against devastating forest fires. Through the EU Civil Protection Mechanism, European states are demonstrating an incredible sense of solidarity #EUCivPro #rescEU pic.twitter.com/eu6M91hIFf

