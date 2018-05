UE recurge la măsuri în oglindă după anunțul SUA privind taxele asupra importurilor de aluminiu și oțel: Vom impune tarife suplimentare asupra unor importuri americane

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat în cadrul unui comunicat al Executivului european că Uniunea Europeană va recurge la măsuri comerciale împotriva Statelor Unite, după ce secretarul american pentru Comerț, Wilbur Ross, a anunțat că vor recurge la impunerea de tarife suplimentare asupra importurile de aluminiu și oțel provenite din UE, dar și din Canada și Mexic, principali parteneri comerciali ai SUA.

”Sunt îngrijorat în urma acestei decizii. Uniunea Europeană este de părere că tarifele unilaterale impuse de Statelor Unite sunt nejustificate și intră în conflict cu prevederile Organizației Mondiale a Comerțului. Acesta este protecționism. Capacitatea excedentară rămâne în centrul problemei, iar UE nu este sursa, ci, dimpotrivă, este la fel de vizată și ea. De aceea suntem hotărâți să lucrăm pentru identificare unor soluții structurale împreună cu partenerii noștri. De asemenea, am arătat în mod constant deschiderea noastră de a găsi modalități de îmbunătățire a relațiilor comerciale bilaterale cu SUA, dar am clarificat faptul că UE nu va negocia sub amenințare. Prin impunerea unor tarife asupra celor care nu se fac responsabili de capacitate excedentară, SUA face jocul celor care se fac responsabili de problemă. Statele Unite nu ne lasă de ales decât să recurgem la soluționarea litigiilor în cadrul OMC și să impunem taxe suplimentare asupra unor importuri din SUA. Vom apăra interesele Uniunii, respectând pe deplin dreptul comercial internațional”, a precizat Juncker în sursa amintită mai sus.

Măsurile americane afectează exporturi europene în valoare de 6,4 miliarde de euro, potrivit estimărilor din 2017.

În documentul amintit mai sus, este precizat că Uniunea Europeană va recurge la proceduri legate împotriva SUA la OMC, lucru decis de Colegiul Comisarilor la data de 29 mai, statele fiind consultate în aceeași zi.

În data de 8 martie, şeful statului american a anunţat introducerea unor tarife de 25% la importurile de oţel şi de 10% la aluminiul importat, iar în 30 aprilie Casa Albă a anunţat că Donald Trump a extins până la 1 iunie scutirea de la plata taxelor vamale a acestor produse pentru Uniunea Europeană, Canada şi Mexic.

UE a ameninţat la acea vreme cu posibile măsuri de retorsiune la decizia lui Trump. Lista pregătită de Comisia Europeană include aproximativ 200 de produse importate din SUA, în valoare totală de aproximativ 2,8 miliarde de euro (3,45 miliarde de dolari).