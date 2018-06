Un fost comandant al trupelor SUA în Europa avertizează: Nu instalați baze americane în Polonia. Există și alte modalități de a descuraja Rusia

Fostul comandament al forțelor SUA în Europa (USAREUR), generalul locotenent Ben Hodges, face un apel ca Statele Unite să nu dea curs solicitării Varșoviei de a instala o baza militară americană pe teritoriul Poloniei, catalogând-o drept o abordare care ”riscă să submineze” coeziunea aliaților din NATO.

”O astfel de mișcare ar trebui făcută doar dacă se poate ajunge la un consens între aliații noștri, care să sporească descurajarea și să îmbunătățească situația generală a securității pentru NATO”, scrie Hodges într-o analiză pentru Politico Europe în care specifică că ”NATO poate și trebuie să facă mai mult pentru a descuraja Rusia fără a-și diviza aliații”.

Polonia își dorește să găzduiască o prezență permanentă americană pe teritoriul țării sale și este dispusă să aloce până la 2 miliarde de dolari pentru a obține acest lucru, arată un document al Ministerului Apărării de la Varșovia intitulat ”Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland”. Documentul face referire, între altele, la consolidarea relației strategice polono-americane, la considerațiile geopolitice, cu accent pe Actul fondator NATO-Rusia și contracararea forțelor permanente rusești din Belarus.

Hodges a făcut referire inclusiv la faptul că o amplasare militară americană ar putea fi interpretată drept o violare a Actului fondator NATO-Rusia din 1997.

”Mulți dintre aliații noștri ar vedea înființarea unei baze militare a SUA în Polonia – sau oriunde altundeva în Europa Centrală sau de Est – ca o provocare inutilă. Ar oferi Moscovei o oportunitate de a susține că NATO este un agresor și de a răspunde cumva pentru a proteja suveranitatea Rusiei”, a mai spus fostul comandament al trupelor SUA, actualmente analist în cadrul CEPA, cel mai important think tank de la Washington concentrat pe zona Europei de Est.

Ben Hodges consideră că o bază în Europa de Est nu este necesară și amintește că adaptarea NATO pentru ca Alianța să dețină capabilități mai flexibile de reacție va fi decisă la summitul de la Bruxelles din luna iulie.

”Există și alte modalități de a descuraja Rusia decât de a construi baze permanente. Una este de a extinde utilizarea forțelor rotațioanle în toate țările din flancul estic – de la Estonia până la Bulgaria, precum și în Ucraina și Georgia”, a mai spus acesta.

